C’est sans surprise l’un des succès culturels de l’année à Lyon. En moins de deux mois, 75.000 visiteurs se sont pressés à la Sucrière pour découvrir l’exposition Imagine Picasso, initialement prévue jusqu’au 17 janvier, annoncent ce mardi les organisateurs.

Je vous recommande l'exposition Imagine Picasso à Lyon, c'était magnifique la bande son était parfaite, on pourrait y rester des heures (bien meilleur que l'atelier lumière de Paris) pic.twitter.com/9xHgtDMDRv — Sabavarde (@Sabavarde) November 24, 2019

Un parcours immersif et ludique, imaginé par Annabelle Mauger et Julien Baron avec l’architecte Rudy Ricciotti, au cours duquel le public se retrouve plongé dans les toiles du maître catalan.

L’expo a été conçue comme un spectacle visuel et sonore mettant en valeur 200 œuvres de Picasso projetées au sol, sur les murs et des plans inclinés. Face au succès de cette expérience inédite, accessible dès le plus jeune âge, les organisateurs ont décidé de la prolonger jusqu’au 2 février.