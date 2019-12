Présentation le 9 juin à Los Angeles du jeu vidéo «Fallen Order», le dernier-né de la saga Star Wars. — Mark RALSTON / AFP

La saga des Skywalker touche à sa fin avec la sortie de l’épisode IX de Star Wars, L’Ascension de Skywalker, le mercredi 18 décembre.

20 Minutes accompagne cet événement en revenant sur l’impact immense que la saga a eu sur la culture mondiale.

Aujourd’hui, nous allons à la découverte des plus de 120 jeux vidéo inspirés de la saga Star Wars. Commençant par de simples adaptations de séquences du film, les jeux se sont progressivement autonomisés par rapport au canon de l’univers de Georges Lucas.

Ils sont aussi nombreux que les Stormtroopers. Pour s’en convaincre il suffit de consulter sur Wikipedia l'interminable liste des jeux vidéo issus de l’univers Star Wars. « Si on compte tous les portages, on est bien au-dessus de 120 », précise Alexis Blanchet, maître de conférences à l’Université Sorbonne nouvelle et auteur de Les Jeux vidéo au cinéma. Une profusion d’adaptations qui en fait une des franchises cinématographiques qui a le plus inspiré les jeux vidéo. Un phénomène d’autant plus remarquable qu’aucun film de la saga n’est sorti entre 1983 et 1999, seize ans d’abstinence compensée par la publication de nombreux jeux vidéo, qu’on songe aux Star Wars X-Wing, Rebel Assault ou autre Super Star Wars.

Alexis Blanchet identifie ainsi trois phases dans l’adaptation de la saga en jeu vidéo. « Dans un premier temps, les créateurs vont chercher des séquences particulières, adaptables sous forme vidéoludique, explique le chercheur. Dans la première adaptation, Star wars, un jeu arcade produit par Atari en 1983, les développeurs ont repris une séquence très précise du film de 1977, à savoir l’attaque de l’Etoile Noire, pour la décomposer en trois phases de jeu, sous la forme d’un jeu de tir spatial : l’approche de l’Etoile noire, le survol de la base impériale, et ensuite l’attaque dans le canyon artificiel. »

« Faire appel à la saga, c’est intéressant pour les créateurs de jeux vidéo parce que ce sont des films dont le souvenir reste assez vif et qui ont constitué des communautés de fans attentives et actives », estime Alexis Blanchet. Et certains jeux se présentent d’ailleurs d’un point de vue marketing comme des suites directes des films. Il en est ainsi de Rebel Assault 2, sorti en 1995, qui intègre des captures vidéo de personnages – le full motion video –, et qui se déroule juste après la destruction de l’Etoile de la mort. Mais avec les 8 et bientôt 9 films, mais aussi les romans et comics, l’univers Star Wars est suffisamment riche pour imaginer des jeux plus originaux.

L’avènement du jeu de plates-formes

Ainsi, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, une deuxième phase s’ouvre avec la popularité d’un genre nouveau, le jeu de plates-formes, et le succès phénoménal de Super Mario Bros (1985). Les développeurs vont donc piocher dans les films des décors et des environnements qui vont pouvoir servir de fonds à différents niveaux. « Dans Super Star Wars (1992) sur Super Nintendo, on va utiliser comme décor le désert de Tatoine, la taverne de Mos Eisley », illustre l’universitaire.

A partir du milieu des années 1990, changement de paradigme avec l’arrivée et la généralisation des moteurs 3D. Ceux-ci permettent de modéliser des environnements en profondeur et donc de créer des univers. « Avant c’était "Revivez des séquences des films", à présent c’est "Explorez des environnements", à travers des arcs narratifs embarquant des personnages créés pour le jeu vidéo ou repris d’une sorte de cosmogonie qui se met en place, notamment à travers les romans », explique Alexis Blanchet. C’est notamment le cas dès 1995 avec Dark Force, un jeu de tir à la première personne dans lequel on incarne Kyle Katarn, un mercenaire employé par la rébellion pour déjouer un projet de super soldat.

Dans le célèbre Knights of the old republic (2003), « ce n’est plus la question du récit initial qui est intéressant, c’est bien la question de l’univers, la narration spatiale captée par le jeu qui situe son action plusieurs milliers d’années avant les films, analyse le chercheur. On s’écarte des personnages connus, peut-être un peu usés à force d’être utilisés, on développe un récit autour du principe cosmogonique de la force, de l’antagonisme jedi/siths. »

Tout change avec Disney

Or ce foisonnement de jeux vidéo, qui a participé, aux côtés des romans, comics et figurines, à faire perdurer l’imaginaire Star Wars, notamment pendant la coupure des années 1990, va connaître un coup de mou avec le rachat par Disney. « Pour eux, les films constituent le canon, et le reste sera regroupé sous l’appellation Star Wars legends, explique Alexis Blanchet. Tous ces développements qui ont fait vivre l’univers Star Wars sont relégués au second plan afin que Disney puisse avancer ses propres productions, comme des séries pour Disney +. » Ainsi le très attendu Star Wars 1313, développé par LucasArts a été annulé en 2013, peu après le rachat par Disney, et créant de gros regrets parmi les joueurs.

Et si nous ne sommes plus dans les années 1980-1990, « quand l’offre de jeux vidéo était réduite, et que l’estampille Star Wars valait sceau de qualité », il y a fort à parier que le logo Star Wars sur une jaquette attirera encore, quoi qu’il arrive, les anciens et nouveaux fans de la saga.