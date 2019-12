LE MONDE DIPLO Pendant les fêtes de fin d’année, le Jardin d'Acclimatation ouvre en nocturne pour une animation en son et lumière avec des dinosaures

Un tricératops et un tyrannosaure animatroniques en grande discussion, la nuit, au Jardin d'Acclimatation près de Paris. — I. Zerbib/20 Minutes

Il ne manque que Jeff Goldblum. Pour les fêtes de fin d’année, le Jardin d'Acclimatation situé dans le Bois de Boulogne près de Paris (métro Sablons, sur la ligne 1, l’une des rares à fonctionner pendant la grève, une chance), a choisi de transformer son parc en Jurassic Park.

Depuis le 15 novembre 2019 et jusqu’au 5 janvier 2020, le Jardin ouvre ses portes en nocturne, de 18h à 22h pour un « Prehistoric Safari ». Au gré de nombreuses animations qui mêlent haute technologie, frissons et taquineries, en extérieur comme en intérieur, des dinosaures côtoient les manèges en toute tranquillité. Y a pas de lézard, tout est normal ! Voyez dans la vidéo ci-dessous notre virée chez les diplos, les T-rex et les vélociraptors.

Dans les allées du parc sonorisées pour l’occasion, pour un tarif notamment adapté aux familles, les visiteurs pourront apercevoir 17 dinosaures en projections vidéo lumineuses 3D, 10 dinosaures animatroniques, participer à 15 attractions en accès illimité, à quatre attractions majeures thématisées dont « La Rivière enchantée » rebaptisée « La Rivière des dinosaures », assister à un spectacle de dompteur de dinosaures suivi d’un film de 8 minutes avec des T-Rex qui chatouillent l’Arc de Triomphe, être bluffés par une expérience de réalité virtuelle, et d’autres choses encore.

La scénographie a été imaginée par l’artiste français et cofondateur du studio de design « Le3 », Julien Nonnon. Mieux qu’une soirée disco, une soirée dino en perspective.