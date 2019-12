Lauren Ambrose dans « Servant ». — Apple TV+

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 2 au 8 décembre 2019

Une touchante mini série signée Maurice Pialat

« C’est la plus belle chose que j’ai faite », aimait rappeler Maurice Pialat à propos de sa minisérie – ou plutôt feuilleton, comme on disait alors – La maison des bois, réalisée en 1971 pour l’ORTF. Les sept épisodes de ce chef-d’œuvre du patrimoine audiovisuel français sont disponibles jusqu’au 13 mai 2020 sur Arte. Cette chronique de la France rurale pendant la Première Guerre mondiale suit trois petits Parisiens, Hervé, Bébert et Michel, recueillis en pension chez un garde-chasse et sa famille alors que leurs pères sont au front. Maurice Pialat adopte le point de vue des enfants pour brosser, par petites touches, un bouleversant portrait de la vie quotidienne à l’arrière.

Trois courts-métrages animés de Jérémy Clapin

Déjà récompensé à Cannes et à Annecy, le Français Jérémy Clapin pourrait aussi remporter l’Oscar pour son conte J’ai perdu mon corps, actuellement en salles en France. Alors que ce petit bijou d’animation est sorti sur Netflix le 29 novembre dans le monde entier sauf la France, UniFrance a mis en ligne gratuitement trois courts métrages d’animation du réalisateur. Une histoire vertébrale (2004) raconte la rencontre d’un célibataire qui a la tête basculée en avant, avec sa voisine, qui à la tête penchée en arrière. Skhizein ((2009) suit Henri, décalé de 91 centimètres à la suite de la chute d’une météorite de 150 tonnes. Palmipedarium (2012) retrace la passion de Simon pour les palmipèdes. Trois pépites pleines d’émotion, de poésie et d’inventivité !

« Servant », un huis clos angoissant, produit M. Night Shyamalan

Un huis-clos angoissant. Servant, série horrifique créée par Tony Basgallop et produite par M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Incassable, Split) pour Apple TV+, suit l’arrivée d’une jeune fille au pair, Leanne, dans la chic demeure d’un couple aisé de Philadelphie, Dorothy et Sean Turner (Lauren Ambrose – inoubliable Claire de Six Feet Under – et Toby Kebbell) afin de s’occuper Jericho, leur bébé étrangement silencieux… On n’en dira pas plus pour ne pas divulgâcher le principal twist de l’intrigue. Mais M. Night Shyamalan montre une fois encore sa capacité à faire monter l’anxiété avec une précision d’orfèvre.

A la recherche du « Trésor de Pablo Escobar »

En 1993, la fortune de Pablo Escobar, s’élevait à quelque 25 milliards de dollars. Si le plus célèbre narcotrafiquant de tous les temps a planqué une bonne partie de son butin en Suisse, il a aussi demandé à ses sbires d’enterrer ses millions et autres lingots d’or. En 2017, deux ex-agents de la CIA, accompagnés d’une équipe de tournage de Discovery Channel, ont été autorisés à tenter de retrouver Le Trésor de Pablo Escobar. Selon Roberto, le frère du dealer et ancien comptable du cartel, des millions, voire des milliards de dollars sont cachés un peu partout en Colombie. Une enquête palpitante disponible sur MyCanal.