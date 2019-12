Le podcast « Le Tchip » lance son jeu de société. — Le Tchip

Faire deviner en mimant, en dessinant ou en chantant, une chanson de Beyoncé, une anecdote sur Kanye West ou le nom d' Idris Elba… C’est le principe du Tchip, le jeu, un jeu de société « entre le Time’s Up et le Trivial Pursuit », lancé par les créateurs du podcast du même nom.

Le Tchip est un podcast quinzomadaire créé en 2017, d’abord diffusé par la plateforme Afrostream, puis par Arte Radio et enfin par Binge Audio. A l’origine de l’émission, deux journalistes qui se sont connus à la rédaction de 20 Minutes, Mélanie Wanga et François Oulac, et un guide conférencier, Kévi Donat, créateur des visites du Paris Noir.

Faire deviner des noms de célébrités

Toutes les deux semaines, les trois animateurs décryptent la pop culture et débatent « dans la bonne humeur des frasques de Kanye West, d’appropriation culturelle ou encore de la dernière saison d’Insecure ».

« Binge tente pas mal de trucs pour monétiser les podcasts, et lorsqu’ils nous ont proposé de réfléchir à un produit dérivé, nous avons pensé à un jeu de société », a expliqué à Jeune Afrique la journaliste Mélanie Wanga, collaboratrice régulière de 20 Minutes. Le Tchip n’est d’ailleurs pas le seul podcast de Binge à avoir lancé son jeu de société : Sophie-Marie Larrouy, animatrice de A bientôt de te revoir​ a également lancé Les fichettes, un jeu adapté de son podcast.

Financement participatif

Le jeu de 220 cartes se joue en équipe, et le but est de faire deviner des noms de stars, d’écrivains ou encore d’intellectuels noirs… Pour être la première équipe à réunir les cartes pour former le mot « Tchip » en répondant aux questions.

Les créateurs du jeu ont lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule, qui prend fin le 10 décembre. « Ne croyez pas Valeurs Actuelles : ce jeu n’est pas une menace communautariste mais un moyen de mettre en avant une culture devenue dominante et mainstream, la pop culture afro. Donc, amis non-Noirs, vous êtes les bienvenus », écrivent-ils dans leur présentation.