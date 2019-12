«Star Wars»: On vous résume toute la saga en... 30 secondes ! — 20 Minutes

C’est bientôt terminé. A partir du 18 décembre, le monde entier découvrira avec émotion la fin de la sagaStar Wars, débutée en 1977.

Face à cette triste perspective, quatre journalistes de 20 Minutes ont décidé de se lancer dans une course incroyable : réussir à résumer, en tout juste 30 secondes, la saga tout entière.

Une saga à toute épreuve

De l’épisode I, La menace fantôme, à l’avant dernier, l’épisode VIII, Les derniers Jedi, Thibaut, Pierre, Caroline et Christophe ont tenté de ne rien oublier. Entre Luke Skywalker à la poursuite de son père pour « réaliser son Œdipe », et Anakin, « un gentil qui, des fois, est méchant », pas toujours facile de s’y retrouver… Et vous, vous y arriveriez ?

Daisy Ridley, l'interprète de Rey, a relevé le challenge, elle aussi. Mais en 2'50 minutes, et en rappant !