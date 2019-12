Youtube (illustration) — LOU WEE/SIPA

Comme chaque année en décembre, YouTube ne déroge pas à la règle des classements. Le palmarès 2019 de sa filiale française a couronné PNL pour son clip « Au DD », qui avec plus de 128 millions de vues a été la vidéo la plus vue de l’année en France. Dans ce Top 5 exclusivement urbain, les frères de Corbeil-Essonnes devancent le tube « Pookie » d’Aya Nakamura, « On Fleek » d’Eva avec Lartiste, le tonique « Coach » de Soprano avec Vincenzo, et le succès international « Zemër » de la chanteuse albanaise Dhurata Dora, avec l’artiste algérien Soolking.

Bientôt un 2e album de Mister V

Mister V arrive pour sa part en tête du classement hors musique, avec le 2e épisode de sa vidéo « Rap VS réalité » et ses 27 millions de vues. Le rappeur-youtubeur, qui doit sortir bientôt son 2e album, devance la parodie de Vegedream par Joyca « Ramenez le grec à la maison », la fin du faux clash («On fait la paix ») entre Squeezie et Cyprien, N° 1 et N° 2 de la plateforme en France, la vidéo de Cyprien sur la Roumanie, et celle présentée par McFly & Carlito sur les « pires anecdotes sexuelles ».

Enfin, la vidéo la plus « likée » de l’année a été le court-métrage de Cyprien au Japon, « Minori », avec près de 750.000 pouces bleus.