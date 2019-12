Alain Souchon a sorti son album en octobre 2019. — Jacques BENAROCH/SIPA

L’album Âme Fifties d’ Alain Souchon a reçu le prix de l'« Album RTL de l’Année 2019 », a annoncé la radio ce jeudi dans un communiqué. Le prix lui sera remis lors d’une soirée spéciale, diffusée le 31 décembre sur RTL de 20 h 15 à 22 heures puis rediffusée le 4 janvier 2020 de 14 h 30 à 16 heures.

« C’est formidable ! RTL c’est une radio qui me suit et que je suis depuis que je chante. Ça me fait plaisir d’avoir ce prix, merci beaucoup », a déclaré le chanteur dans l’émission Laissez-Vous Tenter ce jeudi.

Tournée française

L’album, sorti le 18 octobre dernier, était attendu depuis plusieurs années par les fans d’Alain Souchon. Les titres ont été enregistrés avec Laurent Voulzy, et avec les propres fils du musicien, Pierre et Charles Souchon. Alain Souchon a débuté une tournée française le 26 octobre ; il sera également au Printemps de Bourges et aux Francofolies de la Rochelle en 2020.

Douze albums avaient été sélectionnés pour être soumis aux votes en ligne des auditeurs de RTL. Ames Fifties est arrivé en tête avec Les Oubliés de Gauvain Sers, J’ai quelque chose à vous dire, de David Hallyday, La Vie d’artiste, de Christophe Maé, et Pyramide de M. Pokora. Les cinq finalistes ont été départagés par un jury composé d’auditeurs.

« Alain Souchon, une des grandes figures de la chanson française signe son grand retour avec un nouvel album. Sa voix et ses mélodies nostalgiques nous renvoient à nos souvenirs d’enfance. Ses textes d’une véritable poésie nous rappellent à quel point Alain Souchon manie les mots avec brio pour nous parler d’aujourd’hui et d’hier. Un grand retour réussi ! » a déclaré le jury.