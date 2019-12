Ahmed Best, l'acteur de Jar-Jar Binks, présentera un jeu télévisé pour enfants. — 20th Century Fox

4 décembre 2019 (J -14)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

La Gazette de la Galaxie : Un jeu télévisé Star Wars va être produit sur Disney +

Un jeu télévisé d’aventure sur le thème de Star Wars, présenté par l’acteur de Jar-Jar Binks ? Vous ne rêvez pas. C’est le projet que vient de commander Disney +, à en croire The Hollywood Reporter.

Star Wars : Jedi Temple Challenge mettra à l’épreuve les participants sur leurs qualités de Jedi : la force, le courage et le savoir. Le jeu sera présenté par Ahmed Best, interprète du Gungan apparu dans La Menace fantôme, accompagnée d’une droïde humanoïde doublée par l’actrice Mary Holland.

Disney+ is giving us a Star Wars game show called Jedi Temple Challenge, hosted by none other than Jar Jar Binks himself: https://t.co/F5RP1or5tG #JediTempleChallenge pic.twitter.com/hBGZMaTFeD — Consequence of Sound (@consequence) December 3, 2019

« C’est un jeu pour enfant à nul autre pareil », selon Mickey Capoferri, le directeur de la programmation numérique de Lucasfilm. « Les différents défis testeront la connection d’un Padawan avec la Force dans trois endroits – une planète forestière, un vaisseau de Jedi et un temple Jedi – pour les immerger, ainsi que le public, dans une compétition drôle et excitante. »

Le programme arrivera sur Disney + à l’automne 2020. La plateforme développe également une série avec Diego Luna sur son personnage de Rogue One, Cassian Andor, et une autre sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

Les Rumeurs de la Cantina : Il n’y aura pas de romance entre Finn et Poe…

… Mais J.J. Abrams tease de la représentation LGBTQ.

Depuis la rencontre entre Finn et Poe dans Le Réveil de la Force, de nombreux fans n’ont pu s’empêcher de noter l’alchimie entre les deux personnages… Et d’espérer qu’une romance se concrétise. Dans une interview avec Variety mardi, Oscar Isaac a exprimé son regret que « l’alchimie naturelle » entre Poe et Finn dans l’épisode VII n’aille pas « plus loin dans les autres films ». « Mais je n’ai pas de contrôle, constate l’acteur. Il me semble que ça aurait été une évolution naturelle, mais malheureusement nous sommes à une époque où les gens ont trop peur, je crois, de… Je ne sais pas quoi. »

Pour Isaac, « s’ils avaient été dans une relation, ça aurait été sympa. » John Boyega, l’interprète de Finn, estime que les deux héros « ont toujours eu une relation affectueuse et ouverte, et ça ne serait pas bizarre que ça aille au-delà. Mais en même temps, ils sont juste platoniques pour l’instant. »

Throwback to my very first finnpoe fanart on this sad day 💔 pic.twitter.com/q8cLlCb6nn — ✨ Alice ✨ (@__killtheghost) December 4, 2019

J.J. Abrams lui-même, qui ne dit pas grand-chose du film à venir, a déclaré à Variety : « Cette relation est bien plus profonde qu’une romance à mon avis ». Le réalisateur a toutefois affirmé avoir essayé de trouver un casting pour Star Wars qui « ressemble plus à la réalité ». « Et dans le cas de la communauté LGBTQ, ajoute-t-il, il était important pour moi que les gens qui iraient voir ce film s’y sentent représentés. » Variety a donc insisté : y aura-t-il un personnage LGBTQ dans L’Ascension de Skywalker ? « Je dirai que je ne dévoilerai rien de ce qu’il se passe dans le film », a répondu Abrams avec un sourire. « Mais j’ai bien dit ce que je viens de dire. »

On saura ce qu’il voulait dire dans deux semaines. Si le casting de Star Wars s’est en effet diversifié avec la nouvelle trilogie, Disney reste frileux avec la représentation LGBTQ. Les observateurs ont constaté que la plateforme Disney + est en retard sur ces questions face à ses concurrents. Le premier super-héros gay à l’écran apparaîtra dans The Eternals à l’automne 2020. L’univers de Star Wars a enfin vu l’apparition d’un couple gay… En octobre dernier, dans la série animée Star Wars Resistance.

La vidéo du jour : Quand Baby Yoda se bat contre Darth Sidious

Difficile d’y échapper : « Baby Yoda », l’enfant de la même espèce que Maître Yoda apparu dans The Mandalorian est la coqueluche d’Internet. Après les mèmes en tout genre, voici désormais une fan-vidéo très bien faite. L’internaute MaxeBaumannFilms2013, spécialisé dans les vidéos mash-ups et les montages, a incrusté les images de « Baby Yoda » à la place du maître Jedi, dans la scène qui l’oppose à Dark Sidious dans La Revanche des Siths. Un duel « baby vs boomer » épique.

La chaîne YouTube regorge de pépites dans ce genre : on vous conseille particulièrement ce mash-up de Star Wars et Le Seigneur des Anneaux.