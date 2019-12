Gad Elmaleh était dans la tourmente après des accusations de plagiat. — SYSPEO/SIPA

Il avait promis de revenir avec un spectacle évoquant la question du plagiat « de manière drôle, honnête » : l’humoriste franco-marocain Gad Elmaleh a annoncé mercredi son retour sur scène au printemps 2020 avec un one-man-show intitulé D’ailleurs.

« Dès le 28 avril 2020, Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages », indiquent les organisateurs du spectacle. Il se produira également à Genève le 15 décembre 2020 et à Bruxelles le 6 février 2021.

Accusé de plagiat par CopyComic

Son dernier spectacle de one-man-show (Sans tambour) remonte à cinq ans, et a été suivi d’une tournée internationale et d’un spectacle en anglais. L’humoriste star, qui joue dans une série inspirée de sa vie sur Netflix (Huge in France), est dans la tourmente depuis des mois en raison d'accusations de plagiat, faites par un internaute anonyme, CopyComic, sur YouTube.

Face à l’ampleur de la polémique, le comique et acteur s’était d’abord contenté de répliquer sous les traits de son personnage fétiche Chouchou… « Qu’ils aillent tous se faire bien… cajoler », avait-il lancé mi-février dans une vidéo à ses fans.

Il a reconnu « une partie de vrai »

Il a fini par briser le silence en septembre dans les pages du Parisien, reconnaissant « une partie de vrai » dans ces attaques qui ont mis un coup de projecteur sur les pratiques pas toujours reluisantes dans le milieu concurrentiel du stand-up.

Si c’était à refaire, « je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n’ai jamais été dans une démarche malicieuse ». « J’ai des rapports avec ceux dont je me suis inspiré, aucun ne s’est jamais plaint », affirmait-il.