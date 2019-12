La chanteuse Hoshi — Yann Orhan

Hoshi a dévoilé ce lundi sa nouvelle chanson Amour censure sur les réseaux sociaux. La chanteuse en a profité pour annoncer l’arrivée de son deuxième album.

« Des événements du 6 octobre contre la PMA m’ont rappelé à quel point l’Amour Universel qu’on croit tous acquis est remis en question par différents mouvements, notamment la Manif pour tous, qui continue d’agir semaine après semaines », écrit-elle sur Twitter.

Elle en profite pour raconter son agression homophobe, il y a six ans « par une personne qui considérait que sa vision de l’amour était plus juste et plus adéquate que la sienne. » Avec son nouveau titre, Amour censure, la jeune femme entend se joindre au « combat ».

Dans son refrain, elle appelle à la fin des discriminations. « Est-ce qu’on va un jour en finir avec la haine et les injures. Est-ce que quelqu’un viendra leur dire, qu’on s’aime et que c’est pas impur. Pour pas que j’pense à en finir. Vos coups m’ont donné de l’allure. Pour le meilleur et pour le pire j’prendrais ta main un jour c’est sûr. »