Mélanie Laurent révèle être maman d'un deuxième enfant, une fille

View this post on Instagram

MÉLANIE LAURENT - LA CONQUÊTE DE L'OUEST Un deuxième enfant, une love story à Los Angeles, un rôle de superhéroïne dans "Six Underground", de Michael Bay, diffusé sur Netflix le 13 décembre... : l'actrice-réalisatrice mène sa vie et sa carrière avec la même énergie. Artiste engagée, elle poursuit aussi ses combats pour la condition des femmes et l'environnement. Confidences d'une battante sous le soleil californien à lire cette semaine dans Madame Figaro et sur lefigaro.fr/madame • French actress and movie director #MélanieLaurent is our cover girl this week. Read more in Madame Figaro and on lefigaro.fr/madame • 📷 @fredericauerbach ✒️ @paolagenone Réalisation #JulieGillet Coiffure @renatocampora Maquillage @monikablunder @thewallgroup