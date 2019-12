Le chef d'orchestre letton Mariss Jansons est mort à l'âge de 76 ans

Mariss Jansons est décédé à l'âge de 76 ans. — Ronald Zak/AP/SIPA

Mariss Jansons est décédé. Le chef d’orchestre letton, qui a dirigé les formations les plus prestigieuses au cours de sa carrière, est mort à l’âge de 76 ans, a annoncé ce dimanche l’orchestre philharmonique de Vienne. « Nous avons reçu ce matin la triste et bouleversante nouvelle de la mort de Mariss Jansons », a annoncé dans un communiqué le Philharmonique de Vienne que le maestro avait dirigé à trois reprises pour le prestigieux concert du Nouvel An.

Mariss Jansons est mort dans sa maison de Saint-Pétersbourg, ont précisé de leur côté les autorités russes. Selon des proches de la famille du maestro, cités par des médias russes, Jansons, qui a subi plusieurs infarctus dans le passé, est décédé d’une insuffisance cardiaque.

A la tête des plus grands orchestres symphoniques

Mariss Jansons dirigeait depuis 2003 l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise après avoir été à la tête d’autres formations réputées comme le Concertgebouw d’Amsterdam (2004-2016), l’orchestre philharmonique d’Oslo ou l’orchestre symphonique de Pittsburgh.

Né le 14 janvier 1943 à Riga, fils du chef d’orchestre Arvid Jansons, il fut un élève du chef d’orchestre autrichien Herbert von Karajan (1908-1989) et du Russe Yevgueny Mravinsky (1903-1988). Il avait étudié le violon, le piano et la direction au conservatoire de Leningrad.

Chef invité très prisé, il a collaboré avec presque tous les grands orchestres du monde ces dernières années. Mariss Jansons a fait notamment partie du club très fermé des chefs d’orchestre ayant dirigé l'Orchestre philharmonique de Vienne pour le concert du Nouvel-An, choisis par les musiciens eux-mêmes, en 2006, 2012 et 2016.

Une polémique en 2017

En 2017, il avait suscité la polémique en déclarant ne pas être habitué à voir des femmes diriger des ensembles, et que cela n’était pas sa « tasse de thé ». « Je comprends que le monde a changé et que les professions ne se limitent plus à un genre. Mais c’est une question d’habitude », avait-il invoqué. Il était ensuite revenu sur ces propos qu’il a qualifiés de « pas diplomatiques, ni nécessaires ou productifs ».

Ses soucis de santé ont marqué la dernière partie de sa vie. En 1996, il avait été victime d’un infarctus lors d’une représentation de La Bohème de Giacomo Puccini à Oslo. Il avait dû annuler plusieurs concerts pour raison de santé, se voyant contraint à une pause de plusieurs mois en 2010 et encore dernièrement cet été. Le père de Mariss Jansons, Arvid Jansons, également chef d’orchestre renommé, était mort d’une crise cardiaque en 1984 alors qu’il dirigeait un concert en Grande-Bretagne.