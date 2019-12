Image extraite du «Tombeau des lucioles». — Studio Ghibli

Semaine du 1er au 7 décembre

« Le tombeau des lucioles » débarque sur Netflix

Le chef-d’œuvre d’Isao Takahata (adapté de la nouvelle d’Akiyuki Nosaka) est disponible depuis ce dimanche sur Netflix. Le film d’animation tourne autour de Seita et de sa petite sœur Setsuko, livrés à eux-mêmes après les terribles bombardements de Kobe au Japon, durant l’été 1945. Une histoire tragique, et d’une rare poésie. Un petit conseil : n’oubliez pas votre boîte de mouchoirs.

Arte rend hommage à Stevie Wonder

Pour célébrer les 60 ans de la Motown, Arte rend hommage à l’un des plus grands artistes de la compagnie phonographique (et de tous les temps) : Stevie Wonder. Dans un documentaire diffusé vendredi soir, la chaîne revient sur le parcours de ce génie de la soul, en compilant images d’archives et témoignages de ses proches. Un programme à revoir par ici, parfait si vous avez le cafard après Le tombeau des lucioles. Et pour info, Arte rendra hommage à une autre légende, Diana Ross, dans un documentaire diffusé vendredi prochain en deuxième partie de soirée.

Tinder balance ses podcasts

Si vous utilisez Tinder et aimez écouter des podcasts, cette info devrait vous intéresser. Depuis le 1er novembre, l’appli de rencontres présente Libre(s), sa première série de podcasts, mise en ligne tous les vendredis. Au total, 8 épisodes présentés par l’autrice et comédienne Marion Séclin (et produit par Nouvelles Écoutes), où des personnes âgées entre 18 et 25 ans apportent leurs témoignages sur des « thèmes universels » explique le communiqué, tels que « Grandir », « Le couple », « L’amour » ou « La sexualité ». Les quatre premiers sont à découvrir par ici.

« Là-bas », le clip posthume de Népal

Disparu début novembre, le souvenir de Népal vit désormais dans Là-bas, un clip posthume du rappeur mis en ligne jeudi dernier. Comme l’expliquaient ses proches lors de l’annonce de son décès, toutes les vidéos, les morceaux inédits, ainsi que l’album que préparait l’artiste, sortiront aux dates prévues par Népal. Adios Bahamas, son disque posthume, se dévoilera donc le 10 janvier prochain. En attendant, Népal vous convie une dernière fois au Liban, pour suivre une bande d’enfants errants dans les rues.