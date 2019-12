Le chanteur et compositeur Irving Burgie est décédé à l'âge de 95 ans. — Stephen Lovekin/REX/SIPA

Irving Burgie s’en est allé. Le chanteur et compositeur qui avait composé avec Harry Belafonte sa chanson Day-O (« the Banana Boat Song ») et fait connaître au grand public le calypso aux Etats-Unis, est mort vendredi à l’âge de 95 ans. Son décès a été annoncé par la Première ministre de la Barbade au cours des cérémonies de l’Indépendance de ce petit pays des Caraïbes dont il avait composé l’hymne national.

« Calypso », le premier album à dépasser le million de ventes aux Etats-Unis

Compositeur né aux Etats-Unis mais influencé par la musique des Caraïbes, il propose en 1956 à Harry Belafonte de retravailler en calypso, musique originaire de Trinidad-et-Tobago, sa chanson Day-O, parue en 1952.

La nouvelle version connaît un tel succès que Belafonte finit par composer avec Burgie un album entier de cette musique, intitulé Calypso, qui sera le premier album à dépasser le million de ventes aux Etats-Unis, selon les médias américains.

Il fait ainsi découvrir au grand public ce rythme à deux temps conjuguant influences africaines et européennes, et dont un des exemples les plus connus sera « Rhum and Coca-Cola » chanté par les Andrews Sisters.