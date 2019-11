Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, le 3 décembre 2015. — Vincent Loison/SIPA

C’est le rendez-vous annuel de la littérature et de la presse jeunesse : le Salon de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ouvre ses portes ce mercredi (et jusqu’à lundi) sur le thème de l’éloge… de la lenteur. De quoi prendre à contre-pied l’idée qu’on ne peut vivre que dans l’impatience et dans l’urgence. « En faisant l’éloge de la lenteur, le salon entend laisser du temps à l’enfance ; le temps qu’exige l’aventure de la lecture », explique Sylvie Vassallo, sa directrice.

Et du temps, il en faut, pour aller à la rencontre des quelque 250 auteurs et illustrateurs présents à Montreuil. Ou à la découverte des quelques 18.000 livres parus en 2018 (hors BD), d’après les chiffres du Syndicat national de l’édition.

Pour s’y retrouver (sans retomber en permanence sur les seules meilleures ventes, Harry Potter, Les Animaux fantastiques ou Le Journal d’un dégonflé), 20 Minutes vous propose trois solutions…

Consulter le site Internet kibookin.fr lancé par le salon et dont l’ambition est d’aider les lecteurs à « ne manquer aucune bonne lecture » parmi les milliers de titres disponibles. Attendre que le salon décerne (ce mercredi soir) ses Pépites, quatre prix pour un livre illustré, une BD, une fiction junior et une fiction ados, en plus de la Pépite d’or du meilleur livre de l’année, parmi les 24 en compétition. Suivre les recommandations de notre plateforme littéraire réunissant désormais une cinquantaine de lecteurs inscrits pour partager leurs coups de cœur dans la rubrique Livres du site de 20 Minutes et qui a sélectionné, pour cette année, six livres, avec Anne-So Echos de Mots, notre spécialiste littérature jeunesse.

A partir de 3 ans : « L’Enfant et les étoiles » de Xavier Armange & Juan Hernaz (D’orbestier)

Pas de télé ce soir, on va regarder les étoiles. Une Mamie invite son petit-fils à une balade bucolique et rêveuse… qui ne se prive pas, entourée d’illustrations magnifiques, de traiter « avec délicatesse des relations familiales, du deuil ou de notre place dans l’univers ».

A partir de 5 ans : « Inventer les couleurs » de Gilles Paris (Gallimard Jeunesse)

Dans la grisaille du quotidien, un garçon dessine et ses couleurs transfigurent ceux qui l’approchent. « La monoparentalité, les failles des adultes et les différentes cultures sont autant de thèmes amenés avec la naïveté d’un enfant au grand coeur. »

A partir de 7 ans : « Les Cracmonstres » de Tom Fletcher (Michel Lafon)

Un roman à croquer, comme les monstres qui se cachent sous le lit des enfants quand les adultes ont disparu. « L’univers de ce conte a quelque chose de terriblement doux, féerique et joyeux ; un petit délice à offrir aux jeunes lecteurs pour les fêtes de Noël »

A partir de 10 ans : « Sam de Bergerac » de Sarah Turoche-Dromery (Thierry Magnier)

L’histoire originale et optimiste d’un collégien doué qui rédige les lettres d’amour de tous ses camarades de classe… « A l’heure des réseaux sociaux, on s’amuse de voir le Prix Gulli du Roman 2019 rendre ainsi hommage à l'art de la correspondance épistolaire. »

A partir de 12 ans : « Pour un sourire de Milad » de Silène Edgard (Scrineo)

La rencontre d’une jeune lycéenne à la vie familiale chamboulée et d’un jeune réfugié syrien qui cherche à retrouver sa sœur. « La dure réalité du monde atténuée par la douceur avec laquelle deux adolescents ont décidé de reprendre leurs vies en main. »

A partir de 14 ans : « Nos vies en l’air » de Manon Fargetton (Rageot)

Le spleen de deux adolescents sur le toit de l’immeuble duquel ils ont prévu de sauter. Ils vont passer la nuit ensemble… « Entre vérités qui font mal, confidences inattendues et rencontres surprises, les pages de ce roman poignant filent vite sous les yeux du lecteur captivé. »