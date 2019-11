Sacré champion de France de karaoké début novembre, Alexandre s'est envolé pour le Japon à se tiennent les championnats du monde. — J. Gicquel / 20 Minutes

Alexandre Milloch va représenter la France au championnat du monde de karaoké qui démarre ce mercredi au Japon.

Le chanteur breton a décroché son billet en étant sacré champion de France début novembre à Paris.

De nature introvertie, le chant lui permet "de dévoiler sa vraie personnalité".

Il s’est envolé samedi pour le Japon, portant sur ses épaules tous les espoirs d’un pays. A partir de ce mercredi, Alexandre Milloch aura la lourde tâche de représenter la France aux championnats du monde de karaoké qui se tiennent jusqu’à vendredi à Tokyo. « Un honneur » pour ce jeune homme de 29 ans, habitant Chevaigné, au nord de Rennes, qui a décroché son billet début novembre en étant couronné champion de France à Paris.

Au pays du soleil levant, où le karaoké est érigé au rang de sport national, le chanteur breton tâchera avant tout de se faire plaisir. « Je n’y vais pas avec l’objectif d’être champion du monde, j’y vais pour passer un bon moment et échanger avec le public », avoue-t-il. Chanteur au sein de la troupe Rennes Musical, il a découvert sur le tard cette pratique qui a longtemps souffert d’une image ringarde avant de redevenir hype ces dernières années. « J’ai fait mon premier concours en juillet 2018 et comme j’adore chanter, cela m’a tout de suite branché », reconnaît le jeune homme.

« Le chant me permet de dévoiler ma vraie personnalité »

Car plus que le côté kitsch et paillettes, c’est avant tout le chant qui l’attire dans le karaoké. « J’ai toujours été très introverti et le chant me permet de m’exprimer et de dévoiler ma vraie personnalité », indique Alexandre. Avec son univers pop soul, le chanteur tentera d’impressionner le jury japonais en reprenant Human de Rag’n’Bone Man, de You raise me up de Josh Groban ou de Don’t so hard on yourself de Jess Glyne.

Et pour bien représenter la France sur la scène internationale, Alexandre a même demandé conseil sur sa tenue vestimentaire. « C’est un peu mon point faible, reconnaît-il. Mais je sais que je ne serai pas jugé que sur la justesse et la rythmique, il y a aussi tout le côté show et expression scénique à prendre en compte ». Comme quoi le Breton, derrière son apparente décontraction, a quand même préparé le terrain pour frapper un grand coup au Japon.