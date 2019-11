Les scènes Mainstage, lors du Hellfest 2018, à Clisson. — L.Venance/AFP

Les fans l’attendaient avec impatience. Ils peuvent désormais débattre à volonté des annonces de la programmation. Deftones, Deep Purple, Faith no more, System of a down, Korn, Incubus ou encore Infectious Grooves seront en effet les têtes d’affiche de l’édition 2020 du Hellfest, dévoile ce mardi soir la direction du célèbre festival metal de Clisson (Loire-Atlantique), à l’occasion d’une soirée spéciale à la Maroquinerie (Paris).

Parmi les autres groupes cités (une centaine au total), on trouvera également The Offspring, Opeth, Alter Bridge, Judas Priest, Baby Metal, Volbeat, Airbourne, Maximum the hormone, Envy, Devin Townsend ou les Brésiliens de Sepultura, par exemple. Pour Metallica, en revanche, ce ne sera pas encore pour cette fois.

🌓 Beyond this world, made of Fire and Steel 🌗



Hellfest 2020. 15th Anniversary Edition Full Line-Up#hellfest #beyondthisworld pic.twitter.com/iFXLj9qU4n — Hellfest Productions (@hellfestopenair) November 26, 2019

Déjà presque complet

Depuis quatre ans, le Hellfest fait le choix audacieux d’ouvrir sa billetterie sans même dévoiler un seul nom d’artiste programmé. Un pari gagnant puisque, cette année encore, la billetterie avait été prise d’assaut dès la mise en ligne des places, le 9 octobre. L’ensemble des pass trois jours avaient trouvé preneurs en deux heures.

Des pass à la journée pourraient ensuite être mis en vente, probablement en 2020. Une billetterie de la dernière chance pourrait même être lancée quelques jours avant l’événement prévu du 19 au 21 juin 2020. Le festival comptabilise généralement 180.000 entrées payantes à chaque édition.