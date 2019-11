Carla, candidate de la France à l'Eurovision Junior 2019. — Eric Vernazobres/ FTV

Au bout du téléphone, Carla Lazzari a le sourire. « On est content et fier d’être dans le Top 5, c’est une très belle place », glisse la jeune chanteuse de 14 ans, qui a fini 5e de l’Eurovision Junior, organisé à Gliwice (Pologne) ce dimanche. Le « on » englobe le reste de la délégation française, dont les quatre danseuses qui l’ont accompagnée sur scène.

Sixième à l’issue des votes des jurys professionnels, la représentante de la France est remontée d’un cran au palmarès final grâce aux suffrages des téléspectateurs. « Etre troisième du vote du public, c’est une très bonne nouvelle », estime l’adolescente venue de Chateauneuf-Villevieille (Alpes-Maritimes). Au total, dix-neuf pays participaient à la compétition musicale, remportée une nouvelle fois par la Pologne.

« Chaque minute était importante »

Arrivée dimanche dernier en Pologne, Carla assure à 20 Minutes avoir passé une semaine « riche en émotions ». « On a pu faire de belles rencontres, je me suis super bien entendue avec les autres candidats, raconte-t-elle. Quand on a découvert la scène, ça a été un choc : elle était tellement belle ! »

C’est sur cette grande scène, représentant un cerf-volant, que la Française a chanté ce dimanche après-midi Bim bam toi, une chanson enjouée et pleine d’onomatopées. « J’ai profité de l’instant présent, chaque minute était importante, dit-elle. Je me suis amusée. J’ai fait ce que j’aime faire : chanter. »

C’est donc « des souvenirs plein la tête » et avec l’impression d’avoir « vécu un rêve éveillé » que Carla rentrera en France ce lundi. Dans la soirée elle sera sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Le repos attendra.