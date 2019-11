Justin Hartley est de plus en plus formidable en Kevin dans la série «This is Us» — 2019-2020 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved.

En panne d’inspiration pour ce dimanche soir ? De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 24 au 30 novembre

« This is Us » meilleure que jamais en saison 4

Vous connaissez peut-être la malédiction de la saison 2, soit la difficulté pour une série à maintenir le niveau ou se renouveler après une saison 1 parfaite. On pense à Lost ou encore Desperate Houseviwes. Mais connaissez-vous le miracle de la saison 4 ? Des séries réussissent en effet à se réveiller, après plusieurs saisons, et être alors meilleures que jamais, ou de révéler leur vraie nature. C’est le cas des teen shows Dawson et Newport Beach, de Dexter ou plus récemment de The Affair. Et This is Us est bien partie pour les rejoindre. Débarrassée de ses mystères temporels, et des causes de la mort de Jack, la série regarde maintenant « juste » vivre ses personnages, loin du drama artificiel et presque dans un état de flottement, de sagesse. De ce point de vue, la trajectoire de Kevin est bouleversante, à suivre sur MyCanal et Canal+ Séries.

« Chef.fe », dans le secret des chef.fes d’orchestre

« On se demande souvent à quoi ça sert un chef d’orchestre ? » Brasser du vent ? Non, avoir le tempo absolu. Une série webdocumentaire, produite par Upian en association avec la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, propose de plonger dans l’univers un peu secret des chefs et cheffes d’orchestre, avec un premier épisode consacré à Lucie Leguay, remarquée lors d’un tremplin organisé par la Philharmonie en 2018 et à la croisée du classique, de l’électro, de la pop ou du contemporain.

Cigarettes after sex en concert pour Arte (et pour vous)

Chopper des extraits d’un concert de votre groupe préféré sur YouTube, c’est bien, mais c’est toujours moins bien que d’être au concert lui-même. Les captations, officielles ou au smartphone, ne réussissent pas toujours à rendre compte de l’ambiance, de l’émotion. Arte Concert se pose la question, et le défi, à chaque concert. Il faut avouer qu’ils touchent au sublime avec leur session privée de Cigarettes after sex, capté tout en douceur aux Magasins Généraux vides de Pantin, dans un noir et blanc du meilleur effet.

« Radiant », l’adaptation japonaise d’un manga français

C’est une success story que son auteur, Tony Valente, a déjà raconté à 20 Minutes. Ou comment un dessinateur français a vu son manga devenir un animé au Japon, aux côtés des Naruto, Faity Tale ou One Piece, sa référence absolue. Radiant, l’histoire de l’apprenti sorcier Seth contre les Némésis, n’a en effet pas à rougir de la comparaison avec les autres séries animées du genre, le fameux shônen. Un tour de force que les téléspectateurs français ont pu découvrir en même temps que les Japonais grâce aux simulcast, et qui est maintenant disponible sur Netflix. Avant de se jeter sur la saison 2​.