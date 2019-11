Une série culte est de retour mais dans une salle des ventes. Les costumes de Batman et son acolyte Robin dans la célèbre série télévisée des années 1960 vont être mis en vente à Los Angeles le 17 décembre, avec toute une collection d’autres reliques de la culture populaire, comme « Star Trek » ou « Happy Days ». Ils ont beau ne plus être tout à fait au goût du jour, les tenues que revêtaient les super-héros dans les 120 épisodes diffusés de 1966 à 1968 devraient tout de même atteindre 150.000 à 200.000 dollars.

The Azarian Collection will behold the only known pair of complete “Batman” and “Robin” costumes in the world! December 17 is your once-in-a-lifetime chance to own these signature pieces. → https://t.co/N9yd7l6A3V pic.twitter.com/kc6pQNlyn1