Carla, lors des répétitions sur la scène de l'Eurovision Junior, le 21 novembre 2019. — Thomas Hanses

Ce dimanche, à Gliwice (Pologne), la Française Carla a terminé à la 5e place de l' Eurovision Junior​ avec sa chanson Bim bam toi. L’adolescente de 14 ans, originaire des Alpes-Maritimes et finaliste de The Voice Kids l’an passé, a glané 169 points auprès des jurés professionnels et du public international.

Dans le détail, la Française est sixième des votes des jurys (85 points) et troisième du vote des téléspectateurs et téléspectatrices (84 points) - derrière la Pologne (166 points) et l'Espagne (104 points).

Le concours a été remporté par la Polonaise Viki Gabor qui a engrangé 278 points avec sa chanson Superhero. Au total, 19 jeunes talents, âgés de 9 à 14 ans conformément au règlement, étaient en lice de cette dix-septième édition. La Pologne remporte l'Eurovision Junior pour la deuxième année consécutive.

Le Kazakhstan et l'Espagne sur le podium

Yerzhan Maksim, candidat du Kazakhstan, qui été arrivé en tête du classement des jurys professionnels, doit se contenter de la deuxième place (227 points). L'Espagnole Mélanie Garcia (212 points) s'adjuge la troisème marche du podium. Les Pays-Bas, avec Matheu Hinzen finissent en quatrième position (186 points).

Macédoine du Nord, Italie, Australie, Arménie et Serbie complètent le Top 10, dans cet ordre.

C’est la troisième fois que la France participait à cette compétition musicale. En 2004, Thomas Pontier s’était classé 6e et l’an passé, Angélina avait fini à une belle deuxième place.