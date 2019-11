MUSEE Diane et Jean-Jacques Launier ont trouvé un nouveau lieu pour installer leur Musée Art Ludique, dédié au cinéma d'animation et au jeu vidéo, dont la réouverture est prévue pour 2021

Le nouvel emplacement du musée Art Ludique — Musée Art Ludique

Depuis 2013, le musée « Art Ludique » fait découvrir l’art dans l’animation et le jeu vidéo.

Il a fermé en 2018 mais va se réinventer dans un nouveau lieu au coeur de la gare Saint-Lazare.

Ouverture prévue en 2021.

« On avait continué à faire vivre nos expositions à l’étranger, confie Diane Launier à 20 Minutes, mais nous poursuivions nos recherches pour dénicher un lieu idéal à Paris ». C’est chose faite : le musée Art Ludique a trouvé sa nouvelle maison à la gare Saint-Lazare où 1.300 m2 carré sont mis à sa disposition.

Ce musée , connu pour ses superbes expositions de cinéma d’animation et de jeux vidéo, avait du fermer ses portes en 2018. Ses fondateurs Diane et Jean-Jacques Launier ont donc trouvé en la SNCF un partenaire solide pour relancer le projet.

Un lieu idéal

« L’arrivée du musée Art Ludique en gare Saint-Lazare incarne la nouvelle dimension des gares qui deviennent des lieux de rencontres culturelles à part entière », explique Claude Solard, directeur général de SNCF, Gares & Connexions. Ce site permettra à près dix millions de visiteurs venus d’horizons divers d’avoir accès aux expositions. Une pépinière qui devrait assurer le succès de l’établissement situé en plein cœur de Paris dans un endroit fourmillant d’activité.

Deux expos à la fois

« Nous envisageons de proposer à la fois des expositions temporaires et une exposition permanente évolutive », précise Jean-Jacques Launier. Le lieu immense, que 20 Minutes a pu visiter, est encore occupé par des bureaux mais il impressionne par son étendue et sa luminosité. Son entrée donne directement sur la façade de la gare! Il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’auraient pu donner des expos comme L’art des Superhéros Marvel, Dessins du studio Ghibli, ouL’Art dans le jeu vidéo qu’Art Ludique a proposées depuis 2013 dans son précédent musée.

L’emploi à l’honneur

L’association à but non lucratif créée par les époux Launier pour le musée est soutenue par de grands artistes comme Peter Lord des studios Aardman, réalisateur de Chicken Run et Peter de Seve des studios Blue Sky, créateur de Scrat. « Notre but est de promouvoir l’art mais aussi l’emploi, insiste Jean-Jacques Launier. L’animation et le jeu vidéo en génèrent des milliers en France. » Des ateliers pour les enfants sont prévus afin de les initier à ces domaines en connexion avec des studios français développant des logiciels éducatifs.

Vive la France !

Si les grandes firmes internationales seront toujours mises en avant, c’est un studio français au nom encore gardé secret que Diane et Jean-Jacques Launier veulent honorer pour l’ouverture du musée qu’ils envisagent pour le premier semestre 2021. On va suivre ça avec attention, car on a hâte d’y être.