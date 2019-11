La toute première bande dessinée produite par le célèbre éditeur américain de comics Marvel a été vendue aux enchères jeudi pour 1,26 million de dollars (1,13 million d’euros). C’est un record pour la maison d’édition qui est derrière les personnages de Spider-Man, des X-Men ou des Avengers. Selon la maison de vente Heritage Auctions, la bande dessinée est le premier épisode, sorti en 1939, de la série « Marvel Comics », publiée par l’éditeur Timely Comics devenu par la suite Marvel.

