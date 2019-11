Lizzo est l'artiste la plus nommée pour les Grammy Awards 2020. — Ollie Millington / RMV/SIPA

Qui de Lizzo, Billie Eilish ou Lil Nas X sera le ou la plus récompensée lors des Grammy Awards 2020 ? La Recording Academy, qui organise l’une des plus importantes cérémonies de récompense de l’industrie de la musique, a dévoilé ce mercredi à Los Angeles la liste des nommés pour 2020.

Lizzo est l’artiste la plus nommée cette année, avec 6 nominations, suivie de près par Billie Eilish (7) et Lil Nas X (6). Ariana Grande, H.E.R et Lana Del Rey suivent non loin derrière. Billie Eilish est la plus jeune artiste de l’histoire des Grammys a être nommée dans les quatre catégories principales. Par ailleurs, c’est la première fois que toutes les nommées de la catégorie "Meilleure performance Pop solo" sont des femmes (Lizzo, Eilish, Beyoncé, Ariana Grande et Taylor Swift).

Qui sera le ou la meilleure nouvelle artiste ?

Dans la catégorie «Meilleur nouvel artiste », les votants devront départager Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalia, Tank and the Bangas et Yola. Selon le site des Grammys, cette catégorie correspond à des musiciens dont les productions de l’année passée « ont réussi à percer et se faire connaître du public et ont eu un impact notable sur le paysage musical ».

Bon Iver (I, I), Lana Del Rey (Norman F***ing Rockwell !), Billie Eilish (WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO ?), Ariana Grande (thank u, next), H.E.R. (I Used to Know Her), Lil Nas X (7), Lizzo (Cuz I Love You) et Vampire Weekend (Father of the Bride) sont nommés pour le Meilleur album de l'année.

La musique du Roi Lion plusieurs fois nommée

Sont également nommés Beyoncé (Meilleur performance pop en solo pour et Meilleure chanson écrite pour un média visuel pour Spirit, sa chanson du Roi Lion), Taylor Swift (Meilleure chanson pour Lover), Lady Gaga (Always Remember Us This Way) ou encore Tyler, the Creator (Meilleur album Rap pour IGOR).

Dans les catégories dédiées aux bandes originales de films et de série, on retrouve Le Roi Lion, Once Upon a Time in Hollywood, Rocketman, Spiderman : Into the Spiderverse, A Star is Born, Avengers : Endgame, Le retour de Mary Poppins, la série Chernobyl ou la saison 8 de Game of Thrones.

84 catégories

La liste entière des nominations, réparties en 84 catégories, est disponible sur le site des Grammys. Il y a quatre catégories générales, sans distinction de genre ; les 80 autres les différents genres musicaux et types de productions.

Chaque année, les Grammy Awards récompensent les œuvres sorties dans l’année passée. La prochaine cérémonie récompensera des œuvres sorties entre le 1er octobre 2018 et le 31 août 2019. Elle se tiendra le 26 janvier 2020 à Los Angeles. Comme l’année dernière, la cérémonie sera présentée par Alicia Keys, qui était présente pour l’annonce des nominations. « Cela va être une belle expérience, excitante et inclusive », a promis la chanteuse.