JINGLE BELLES Les publicités de Noël 2019 sont sorties. Que ce soit en France ou à l’étranger, on note une tendance girl power. Voici les cinq publicités les plus originales

Noël, mais pas No Elles. Cette année, dans les publicités de Noël qui commencent à être diffusées sur les écrans en France et à l’étranger, une tendance girl power se dessine, mais pas seulement. Les marques semblent vouloir s’aligner avec l’air du temps, histoire de ne pas se faire enguirlander.

Ainsi, dans le film publicitaire, intitulé Excitable Edgar, pour les grands magasins britanniques John Lewis & Partners et Waitrose & Partners et signé par l’agence Adam & Eve DDB Londres, on suit l’histoire d’une ingénieuse fillette et de son adorable petit dragon maladroit. Difficile de ne pas fondre.

C’est également une fillette qui cartonne dans la publicité américaine Gift Box pour FedEx, signée par l’agence BBDO New York. Au matin de Noël, ce n’est pas avec son jouet que la très imaginative blondinette s’amuse le plus, mais avec la boîte du colis. Niveau imagination, ça fuse.

Le plein d’émotions

Emotion garantie quand la petite fille du spot de Bouygues Telecom, Partageons Noël signé BETC Paris, dit de sa petite voix enrouée « Joyeux Noël, Papa ». Contre toute attente, elle avait compris la supercherie montée par ses parents, avec son père au bout du fil en guise de père Noël. Une jolie intrigue pas téléphonée.

Et si le père Noël était une femme ? Dans la publicité pour les magasins Macy’s, signée BBDO New York, et intitulée Santa Girl, une jeune fille déterminée exprime son souhait de carrière professionnelle : devenir ni plus ni moins le père Noël, et ce malgré les moqueries de ses camarades de classe. On vous laisse imaginer la suite, magie de Noël oblige.

Entre Strangers Things et Maman, j’ai raté l’avion, le film publicitaire d’Orange pour Noël, Attrapez Noël signé Publicis Conseil, met en scène non pas spécifiquement une fillette cette fois, mais un groupe d’enfants prêts à tout pour capturer le père Noël.

Et comme on est sympa, on a compilé ces cinq publicités à notre façon dans la vidéo en tête d'article.