La série «L'Effondrement» sur Canal + — Canal+

Vous êtes complètement perdus devant l’offre de streaming de plus en plus abondantes, on est là pour vous mâcher le travail. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

En mode collapsologie avec « L’effondrement »

A quoi ressembleront les prophéties des collapsologues ? La série Canal+ L’Effondrement, de Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Bastien Ughetto, plonge le temps de huit épisodes dans le chaos du monde de demain. Filmée en un seul plan-séquence, la série documentaire brosse le portrait de l’effondrement de la société thermo-industrielle à travers des univers quotidiens (une station-service, une maison de retraite, un supermarché….). Que se passe-t-il lorsque les ressources de premières nécessité deviennent rares ? Comment les riches réagissent-ils ? Et les autres ? Une plongée dans l’angoisse que dessine le futur.

L’avènement du porno dans la saison 3 de « The Deuce »

La saison 3 de The Deuce, de David Simon et George Pelecanos, fait un bon dans le temps. Rendez-vous sept ans après le final de la saison 2, à la fin de l’année 1984. Eileen (Maggie Gyllenhaal) est devenue une réalisatrice de porno respectée et reconnue, mais une nouvelle vague de porno amateur et la montée en puissance de l’industrie de Los Angeles viennent troubler ses plans. Alors que les anti-porno prennent de l’ampleur, une vraie réflexion sur le féminisme et le rôle de la femme dans la société prend forme. Une pépite à ne pas manquer sur OCS.

Retour sur le ring avec la saison 3 de « Glow »

Glow retrouve sa bande de catcheuses à Las Vegas pour un spectacle quotidien. Alors que Sam Sylvia prend ses distances avec Ruth Wilder (Alison Brie), l’antihéroïne phare du spectacle, les filles commencent à trouver le temps long à l’hôtel-casino Fan-Tan. L’énergie et la cohésion qui se dégagent sur le ring (et en dehors des combats simulés) donneraient presque envie de se mettre à la lutte américaine. A regarder sans modération sur Netflix.

Parlons beauté et représentation avec le podcast « Miroir miroir » sur Binge

Vous n’êtes pas seuls à vous trouver trop grand, trop gros ou trop laid. Miroir miroir, présenté par Jennifer Padjemi, tente de comprendre comment la société nous a tous plongés dans le mal-être. Avec ses invités, la journaliste cherche des outils pour déconstruire les critères de beauté imposés par le monde dans lequel on vit. A écouter pour se faire du bien.