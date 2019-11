Pascal Legitimus lors de l'enregistrement de «Vivement Dimanche» en 2014 — PJB/SIPA

Pascal Legitimus fait son mea culpa sur Twitter. Invité des Grandes Gueules de RMC vendredi, l’ancien membre des Inconnus est revenu sur les accusations dont fait l’objet Roman Polanski et sur la nécessité ou non de boycotter son film, J’accuse. Le comédien a invité à distinguer l’homme de l’artiste et a raconté un dîner avec le cinéaste qu’il a qualifié de « charmant ».

« Il m’a invité à dîner il y a très longtemps, un homme charmant, avec sa femme, Emmanuelle. (…) Je n’ai rien à dire de particulier si ce n’est que hélas… », lance Pascal Legitimus sur le plateau.

« Voltaire était raciste, Genet, Cocteau, Trenet, homosexuels »

Il a tenu, par la suite, à préciser ses propos sur Twitter mais son argumentation en a choqué plus d’un. « Ce n’est pas parce que Polanski m’a invité à déjeuner il y a 20 ans et que j’aime ses films que je suis pour la pédophilie et que je le défends […]. Voltaire était raciste, Sade pervers, Genet, Cocteau, Trenet, homosexuels, et pourtant vous appréciez leurs œuvres », a-t-il écrit, mettant sur le même plan le racisme, la pédophilie et l’homosexualité.

Legitimus il creuse au tractopelle c'est terrible. pic.twitter.com/9buCp9InTA — 🕯Lvke Seafer🕯 (@Luke_Seafer) November 16, 2019

Le comédien, qui a visiblement pris conscience de la portée de ses propos, a rapidement effacé et tweeté un message d’excuses.

Je me suis mal exprimé. Sous le coup de l’émotion, car ayant apprécié ses œuvres auparavant, avant de connaître les détails de toute cette affaire. Je m’excuse auprès de vous et de la communauté LGBTQ+ pour mes propos flous. — Pascal Legitimus (@Pascallegitimus) November 16, 2019

Roman Polanski fait l’objet de nouvelles accusations. Valentine Monnier, photographe française, ancien mannequin qui a également joué dans quelques films dans les années 1980, accuse le cinéaste de l’avoir frappée et violée en 1975 en Suisse alors qu’elle avait dix-huit ans.