Paul McCartney, 77 ans, vient d'annonce de nouvelles dates pour sa tournée, dont quatre en France. — imageSPACE/REX/SIPA

Sa tournée mondiale Freshen Up Tour devait prendre fin en juillet 2019 à Los Angeles. Mais Paul McCartney a annoncé de nouvelles dates pour faire la promotion d’Egypt Station, son 17e album studio sorti en 2018. Et parmi celles-ci, quatre sont prévues en France, a révélé France Bleu ce jeudi.

30 ans qu’on ne l’avait pas vu à Lyon, Lille et Bordeaux

Après avoir joué à Paris La Défense Arena il y a un peu moins d’un an, le musicien de 77 ans se produira de nouveau dans la capitale, dans la même salle, le 26 mai 2020. Mais juste avant, le 23 mai, il se produira également au Stade Pierre Mauroy de Lille. Il enchaînera ensuite avec Bordeaux, le 31 mai à Matmut Atlantique, et Lyon, le 7 juin au Groupama Stadium. Cela fait plus de 30 ans que Paul McCartney n’avait pas joué à Lyon, Lille et Bordeaux.

Egypt Station est aussi le nom d’une peinture de McCartney, réalisée en 1988 ; la couverture de l’album en est d’ailleurs inspirée. L’album a connu un beau succès à sa sortie, devenant le premier disque de l’artiste à atteindre le hit-parade américain depuis Tug of War en 1982.