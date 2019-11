Plus on est de Pokémon, plus on est fous ? Les jeux «Pokémon Epéer» et «Pokémon Bouclier» répondent non avec moitié moins de créatures — Nintendo

Forte de plus de vingt ans d’existence, de jeux, animés, films, cartes à collectionner, produits dérivés, la franchise Pokémon n’a jamais fait sa révolution, à l’instar de son inoxydable Pikachu et à l’exception du phénomène Pokémon Go. Et ce n’est pas la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier qui va changer la donne, bien qu’il s’agisse de la huitième génération de Pokémon et des premiers jeux de la série principale à sortir sur une console salon, la Nintendo Switch.

Terres sauvages et Pokémon géants

Le nouveau terrain de jeu, lui, est la région de Galar, fortement inspirée de la Grande-Bretagne comme Kalos pouvait l’être de la France dans Pokémon X et Y, avec ses villes modernes, ses vieilles bâtisses, ses relents de révolution industrielle et ses stades de fo.. de Pokémon ! C’est là que se joueront nombre de combats entre Pokémon potentiellement gigantesques, grâce à la nouvelle fonctionnalité Dynamax, pas si éloignée des méga-évolutions de X et Y et des capacités Z de Soleil et Lune.

Préparez-vous à des combats Pokémon jamais vus grâce aux phénomènes Dynamax et Gigamax de #PokemonEpeeBouclier ⚔🛡 ! pic.twitter.com/tJKgJRgbz3 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 12, 2019

Vous l’aurez compris, le diptyque Epée et Bouclier se situe dans le prolongement des précédents épisodes, adapte une mécanique éprouvée et tente quelques ajustements, quelques nouveautés (le monde semi-ouvert des Terres sauvages). Mais un jeu Pokémon doit rester un jeu Pokémon, toujours plus beau, toujours plus accessible, toujours plus riche.

Attrapez-les presque tous !

C’est pourquoi les fans ont du mal comprendre la décision de ne pas incorporer tous les Pokémon existants, une constante d’un jeu à l’autre pour un total de près de 1.000 créatures. Ils sont moitié moins dans Pokémon Epée et Bouclier, dont une centaine d’inédits, un passage obligé selon les développeurs, pour exploiter au mieux les capacités de la Switch et garder le même niveau de qualité que l’on demande d’un jeu Pokémon.