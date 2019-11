Dans la nouvelle série « Nancy Drew », George (Leah Lewis) et Nancy (Kennedy McMann) ne sont pas amies tout de suite. — Robert Falconer/The CW

Nancy Drew a droit à une nouvelle adaptation sur le petit écran depuis octobre, sur The CW.

Cette héroïne culte de la pop culture américaine a été éditée en France dans la Bibliothèque Verte.

Voici cinq choses que vous ignoriez peut-être sur Nancy Drew.

Depuis le 9 octobre, la chaîne de télévision américaine The CW diffuse une nouvelle série à destination des adolescents, Nancy Drew. Jouée par Kennedy McMann, cette ancienne détective amatrice qui a laissé les enquêtes de côté depuis la mort de sa mère est poussée à s’y remettre après un décès aux circonstances mystérieuses, dans lequel seuls elle et ses amis sont suspects…

Curious? #NancyDrew premieres Wednesday at 9/8c. Stream free next day only on The CW App! pic.twitter.com/vdpzr6qFPj — Nancy Drew (@cw_nancydrew) October 4, 2019

Cette Nancy Drew a une tonalité de teen drama surnaturel peu étonnante quand on sait qu’aux manettes se trouvent Josh Schwartz et Stéphanie Savage, les créateurs de Gossip Girl et Newport Beach, et la showrunneuse Melinda Hsu Taylor, qui a travaillé sur Vampire Diaries. Nancy Drew est diffusée juste après Riverdale - qui a souvent fait référence au personnage – et s’adresse clairement au même public d’adolescents et de jeunes adultes.

Cette version modernisée n’est pas sans risque, tant Nancy Drew est un personnage culte aux Etats-Unis : La jeune fille blonde et sage des romans incarne le rêve américain depuis 1930, lorsque paraît le premier roman signé Carolyn Keene, The Secret of the Old Clock. Dans les romans, Nancy est une détective bénévole de 16, puis 18 ans, qui vit dans un quartier bourgeois de la banlieue de River City avec son père. Sa mère est morte lorsqu’elle avait trois ans, ou dix selon les versions, et elle a été élevée par sa gouvernante, Hannah. Nancy est accompagnée dans ses aventures par ses deux meilleures amies, les cousines germaines Bess Marvin et Georgia Fayne, et par son chevalier servant tout à fait platonique, Ned Nickerson. Le personnage est aussi célèbre en France, mais pas sous le même nom. 20 Minutes vous raconte cinq choses que vous ignoriez (peut-être) sur Nancy Drew.

Nancy Drew est Alice Roy

Lorsque Louis Mirman, éditeur chez Hachette, décide d’adapter Nancy Drew en 1955, il estime que le nom est trop compliqué pour les lecteurs français. Il craint la confusion avec la ville de Nancy, et « Drew » est difficile à prononcer pour des non-anglophones. Nancy Drew devient donc… Alice Roy. Le premier roman de ses aventures, Alice Détective, paraît en 1955 dans la Bibliothèque Verte ; il s’agit de la traduction de The Secret of the Old Clock.

L’héroïne n’est pas la seule à changer de nom : elle vit désormais à River City au lieu de River Heights, son père se nomme James Roy et non Carson Drew, et ses deux amies, les cousines Georgia « George » Fayne et Bess Marvin deviennent Marion Webb et Bess Taylor. Les chevaliers servants d’Alice et de ses amies, Ned Nickerson, Dave Evans et Burt Eddelton, sont quasiment les seuls personnages à ne pas changer de nom. D'autres pays, comme la Suède ou la Finlande, donneront aussi à Nancy Drew une nouvelle identité aux accents plus « locaux ». Particularité française : même le nom de l’autrice est francisé, et Carolyne Keen devient Caroline Quine… Ce qui nous amène au prochain point.

« Carolyn Keene » n’existe pas

Carolyn Keene n’est pas une vraie personne. Il s’agit du nom de plume d’un collectif d’autrices et d’auteurs qui vont se succéder et collaborer pour écrire les aventures de Nancy. Le personnage a été imaginé par Edward Stratemeyer, avec la volonté de créer une jeune fille moderne, éloignée des stéréotypes en vogue. L’écriture d’un Nancy Drew se fait selon un processus bien établi. Stratemeyer ou un autre éditeur du Stratemeyer Syndicate définit l’intrigue générale, puis un ou une écrivaine salariée de la compagnie écrit les romans, pour 125 dollars le bouquin. Deux autrices en particulier ont contribué à façonner le personnage : Mildred Wirt Benson est à l’origine de vingt-huit des trente premiers titres et beaucoup de fans estiment qu’elle a insufflé une personnalité au personnage ; lorsqu’elle démissionne en 1947, elle est remplacée par Harriet Adams, la fille de Stratemeyer, désormais directrice de la compagnie. Celle-ci réécrit d’ailleurs les livres de Benson dans les années 1960, dans une démarche de « modernisation ».

La vérité est révélée au grand public en 1980, lors d’un procès entre le Stratemeyer Syndicate et le premier éditeur de Nancy Drew, Grosset & Dunlap, lors duquel Mildred Wirt Benson est appelée à témoigner. En France, le fonctionnement avec un pool d’auteur ne sera longtemps pas assumé par Hachette : « Dire que c’était un système commercial donnait une image négative de la série », explique Armelle Leroy, exégète de la littérature pour enfant et spécialiste des Bibliothèques Rose et Verte

Nancy s’adapte à son époque…

Nancy Drew représente un idéal de la jeune fille américaine moderne de classe moyenne. « Elle est très reconnaissable, blonde aux yeux bleus et à la peau très blanche, son apparence correspond à la beauté idéale d’une certaine époque aux Etats-Unis, comme Barbie », résume Armelle Leroy.

Il est toutefois important pour les lectrices et lecteurs de pouvoir s’identifier. Pour cela, son apparence évolue au fil des époques, elle s’adapte aux modes. Ainsi, ses cheveux bouclés blond platine, à la mode dans les années 1930, deviennent blond cuivré sous la « modernisation » d’Harriet Adams. Les illustrateurs s’inspirent aussi des tendances, et ses cheveux et ses jupes s’allongent et se raccourcissent au fil du temps sur les couvertures.

En France, le premier illustrateur Albert Chazelle la dote d’un bandeau dans les cheveux, jamais cité dans les romans : il ne la quittera plus dans les éditions françaises. Au fil des volumes, les éditeurs tentent aussi d’adapter Nancy à l’actualité : ses aventures feront ainsi référence à la Guerre froide, à la conquête spatiale, à la télévision et même à Internet pour les plus récentes.

… Mais reste un idéal un peu désuet

Nancy est courageuse, polie, vertueuse, intelligente, curieuse et surtout dotée d’un excellent sens moral : la jeune fille idéale, en somme. Elle conduit avec élégance son cabriolet bleu, mais n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour le réparer. Sa relation avec Ned, son chevalier servant, ne dépasse jamais le stade platonique, car Nancy est sage. Cette jeune fille accomplie excelle dans toutes ses activités, de la peinture à la nage en passant par la couture. Les défauts qu’elle n’a pas sont incarnés par ses amies George et Bess, des cousines germaines si différentes qu’elles sont complémentaires.

« Dans les premiers romans, Nancy est une vraie privilégiée, avec une aisance financière, constate Armelle Leroy. Plus tard, les textes vont être réécrits parce que les jeunes filles de la classe moyenne se sont retrouvées ruinées après la crise de 1929, dont le niveau de vie d’Alice doit baisser. » On réécrit aussi certains passages qui véhiculent des clichés racistes ou classistes : « Au début, les méchants sont tous issus d’un milieu simple, ou bien noirs ou sud-américains. »

Il y a plusieurs versions de Nancy Drew

A partir de 1930, l’éditeur Grosset & Dunlap publie la série Nancy Drew Mystery Stories ; elle sera ensuite éditée par Simon & Schuster de 1980 à 2003. La série se compose de 175 tomes, dont 87 publiés en France. De 1986 à 1997 est aussi parue la série Nancy Drew Files : Nancy y est moins sage. Elle fréquente d’autres garçons que Ned, n’hésite pas à s’énerver… et enquête même sur des meurtres ! Hachette finit par la publier, mais dans une nouvelle collection, intitulée Enquêtes de Nancy… et les noms des personnages sont à nouveau tous changés. Huit tomes seront publiés entre 1988 et 1989 dans la Bibliothèque Verte.

Aux Etats-Unis, Nancy a également eu le droit à son soap universitaire, Nancy Drew on Campus, et à sa version pour enfant Nancy Drew Notebook, où les personnages ont huit ans. Nancy Drew and the Clue Crew, lancée en 2006, est une série de "livres dont vous être le héros". La dernière série en date est Girl Detective, lancée après la fin de Mystery Stories. Dans cette version moderne, racontée à la première personne, Nancy conduit une voiture hybride et possède un téléphone portable. En France, treize titres de la série ont été traduits par Bayard Poche, sous le titre… Nancy Drew Detective.