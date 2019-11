Madonna attaquée en justice par un fan agacé par ses retards

Madonna à New York le 4 mai 2019. — Evan Agostini/AP/SIPA

Madonna a mis en colère ses fans en retardant de deux heures un concert du Madame X Tour, prévu à Miami en décembre, à 20h30. L’un d’eux, Nate Hollander, qui avait investi quelque 1024,95 dollars pour trois billets, a décidé de porter plainte contre la star, après s’être vu refuser le remboursement des billets par Live Nation, organisateur de l’évènement. Il réclame à Madonna et Live Nation des dommages et intérêts pour rupture de contrat et déclaration inexacte par négligence.

« Les détenteurs des billets doivent travailler et aller à l’école le lendemain, ce qui les empêchait d’assister au concert qui allait se terminer vers 1 heure du matin », explique-t-il dans cette plainte, citée par le magazine américain Vanity Fair.

La ponctualité n’est pas le fort de Madonna. Elle a démarré ce jeudi à minuit et demi un concert prévu au Caesars Palace de Las Vegas à 22h30. Huée par les spectateurs, la chanteuse a rétorqué : « Voici quelque chose que vous devez tous comprendre. Une reine n’est jamais en retard ». Ne dit-on pas pourtant que « l’exactitude est la politesse des rois » ?