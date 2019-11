L'écrivain Jean-Paul Dubois en 2011 — ANDERSEN ULF/SIPA

L’écrivain Jean-Paul Dubois décroche le 117ème prix Goncourt 2019 pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (éditions L’Olivier). Il l’emporte au 2ème tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb. Son roman raconte avec beaucoup d’empathie l’histoire de deux détenus que tout oppose.

Jean-Paul Dubois remporte le 117ème prix Goncourt au 2ème tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb 👏👏👏 pic.twitter.com/Zg1k8GEpbg — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) November 4, 2019

Amélie Nothomb rate donc encore le coche, elle avait déjà figuré dans deux sélections du Goncourt en 1999 pour Stupeur et tremblements, et en 2007 pour Ni d’Ève ni d’Adam sans jamais l’obtenir. Son 28e roman, Soif (Albin Michel), la met dans la peau de Jésus juste avant sa crucifixion, et est toujours en tête des meilleures ventes de livres.

Etaient aussi dans la course Jean-Luc Coatalem pour La part du fils (Editions Stock) et Olivier Rolin pour Extérieur monde (Gallimard).

