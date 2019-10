Notre-Dame de Paris, le 9 juillet 2019. — AFP

De la vallée sacrée des Incas au Pérou, menacée par la construction d'un aéroport, à un temple yazidi à reconstruire en Irak, l’organisation World Monuments Fund a publié mardi sa liste de 25 sites à protéger. Publiée tous les deux ans par l’ONG, cette liste s’intéresse à des lieux extrêmement divers dans le monde entier – 25 sites dans 21 pays cette année – susceptibles de contribuer au progrès social moyennant réhabilitation.

L’entretien de plus de 800 sites

L’ONG se mobilise avec partenaires locaux et responsables des sites retenus sur un programme d’activités et d’entretien destinés à les mettre en valeur. Avec le soutien d’American Express, son principal partenaire financier, elle indique avoir contribué à hauteur de quelque 110 millions de dollars à l’entretien de plus de 800 sites. Cette année, la liste plaide notamment pour le droit des communautés indigènes à gérer leur patrimoine, en incluant le parc national de Rapa Nui, au Chili, sur l’île de Pâques, dont elles veulent reprendre le contrôle et sauver les célèbres statues.

De la vallée des Incas à Notre-Dame de Paris

Figurent également sur la liste la vallée sacrée des Incas, au Pérou, menacée par un projet d’aéroport, ou le site de Bears Ears, dans l’Utah, désigné monument national fin 2016. L’ONG entend aussi aider à protéger des structures reflétant un savoir-faire séculaire, comme le site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco de Koutammakou, dans le nord du Togo, connu pour ses maisons à tourelles de boue séchée, ou l’ancien système de distribution d’eau du plateau de Deccan, en Inde.

Enfin, elle veut participer aux travaux de rénovation de sites menacés par des catastrophes naturelles ou des conflits, comme le temple Mam Rashan en Irak, détruit par le groupe Etat islamique pendant les persécutions des Yazidis. Egalement concernés, le quartier historique d’Aguirre, à Porto Rico, durement touché par l’ouragan Maria en 2017, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la rénovation de laquelle près d’un milliard d’euros ont déjà été promis.