Vaimalama Chaves, Miss France 2019, au Festival de Deauville, le 10 septembre 2019. — Jacques BENAROCH/SIPA

En moins d’un an, elle a écumé les foires de l’Hexagone et autres salon de l’agriculture ou du chocolat… Il est temps pour Vaimalama Chaves, Miss France 2019, de se consacrer à d’autres projets. A en croire une vidéo qu’elle a posté sur Instagram ce mardi, la jeune femme de 24 ans envisagerait une reconversion musicale.

« Je dois vous présenter celui qui va m’accompagner pour les prochains mois de l’année », déclare-t-elle, en parlant de son ukulélé. Et d’ajouter : « On a préparé des chansons en secret, des chansons connues et des inédites que j’ai hâte de vous présenter prochainement. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. »

Vaimalama Chaves, qui a avancé des problèmes d’emploi du temps pour expliquer qu’elle ne concourra pas aux élections de Miss Monde et Miss Univers​, pourrait donc prochainement faire parler d’elle en tant que chanteuse. Elle marcherait ainsi dans les pas d’une autre artiste qui, comme elle, fut Miss Tahiti : Mareva Galanter.