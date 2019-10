DEPART Les membres du groupe ne seront donc plus que huit

Le groupe de K-Pop Stray Kids. — Yonhap News/Newscom/SIPA

L’aventure s’arrête ici pour Woojin. Comme le rapporte The Independant, la star de K-Pop vient de quitter le groupe sud-coréen Stray Kids et de résilier son contrat avec la maison de disques sud-coréenne JYP Entertainment. La cause de ce départ ? « Des raisons personnelles », explique un représentant du groupe.

Dans un communiqué, la maison de disques a présenté ses excuses « pour la peine causée aux nombreux fans pour cette annonce soudaine ». Car l’une des conséquences de ce départ, est le report de la sortie du mini-album du groupe Clé : Levanter, qui sera disponible le 9 décembre prochain, au lieu du 25 novembre.

Enfin, la maison de disques a également ajouté quelques mots à destination du groupe Stray Kids, qui doit faire face à ce départ : « Nous apportons tout notre soutien à Woojin qui va emprunter une nouvelle voie, et aussi un soutien chaleureux aux huit membres restants de Stray Kids qui poursuivront leur route vers la réalisation de leurs rêves. »