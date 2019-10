On vous apprend des basiques du créole guadeloupéen et réunionnais — 20 Minutes

Le créole est parlé aujourd’hui par plus de 10 millions de francophones dans le monde, et en quatre siècles d’existence, il n’a cessé d’évoluer. Il en existe une multitude, 127 selon le décompte d’un chercheur américain datant de 1977. Ces brassages de différentes langues (africaines, français, anglais, espagnol et portugais) varient en fonction des régions et possèdent donc leur propre identité, leur propre vocabulaire et leur propre prononciation.

A l’occasion de la Journée internationale des langues et cultures créoles, on a demandé à deux journalistes de 20 Minutes, Sélène Agapé et Laura Striano, de nous apprendre quelques basiques et expressions de créole guadeloupéen et réunionnais.