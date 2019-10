«Dans les hautes herbes», une adaptation de Stephen King, à retrouver sur Netflix pour Halloween — Netflix

Qui dit dimanche pluvieux, dit journée de replays. Nous, on dit ça en tout cas et pour vous accompagner, on vous a préparé un programme sur mesure. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 27 octobre au 2 novembre

Le plein d’horreur sur Netflix

Approche d’Halloween ou pas, Netflix a multiplié ces dernières semaines les sorties de films d’horreur, avec Wounds, Eli, Dans les hautes herbes, La Fracture, La Morsure du crotale… Tous des créations originales de la plate-forme. Et il y en a pour tous les goûts et tous les pitchs. Dans Wounds, Armie Hammer ramasse un smartphone abandonné, sur lequel il découvre des images étranges. Eli est le nom d’un garçon de 11 ans atteint d’une maladie débilitante qui se rend dans une clinique isolée pour suivre un traitement expérimental. Autre lieu pour passer un « bon » moment, un champ de hautes herbes où s’aventurent une femme enceinte et son frère. Le canapé du salon, c’est bien aussi.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱"Dans les hautes herbes"🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱un film Netflix🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱le 4 octobre.🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 pic.twitter.com/vvcudVuZAe — Netflix France (@NetflixFR) September 28, 2019

La petite mort vous va si bien sur France TV Slash

France TV Slash, ce n’est pas que Skam, Mental et les séries adolescentes. La plate-forme de France Télévisions propose également le meilleur de l’animation barrée, avec Monsieur Flap (l’histoire d’une tête de cul, tout est dit) et aussi La Petite Mort. Adaptée de la bande dessinée de Davy Mourier, la série suit le quotidien du fils de la Mort. C’est court, hilarant, et même émouvant, voire par moments philosophique.

La nouvelle est tombée lors du @annecyfestival : @LastmanTV S2 est en écriture, @lapetitemort_of aura une S3 et @monsieurflap une S2 et S3 🔥



L'aventure se poursuit donc pour @Bobbyprod_Off, Everybody on deck, et @davymourier. Rendez-vous sur @francetvslash ! pic.twitter.com/0xtbc8nQPO — francetv slash (@francetvslash) June 19, 2019

« Le fantastique Bill Murray » sur Arte.tv

Il était le meilleur guest de tous les temps dans le premier Zombieland, dont la suite sort sur les grands écrans mercredi prochain. D’Un jour sans fin à SOS Fantômes en passant par Lost in Translation, Bill Murray fait aujourd’hui partie de la légende du cinéma américain. Une légende vivante, entre mélancolie existentielle, potentiel comique hors norme et ce qu’il faut de mystère. Dans le documentaire Le fantastique Bill Murray sur Arte.tv, Stéphane Benhamou essaie de démêler la personne du personnage, et de faire le portrait d’un acteur incontrôlable et indéfinissable. Le meilleur des compliments.

La flippe sonore de « DI (E) VE »

Il n’y a pas que les podcasts dans la vie, il y a aussi les podcasts de fiction. De L’employé sur Spotify à Sucré salé sur Sybel, les acteurs et actrices s'invitent même au jeu. Alice David, révélée par la série Bref, est ainsi la star de DI (E) VE, une création Sybel, où cinq étudiants et leur professeur partent en plongée en Alaska. Si vous avez vu The Thing, vous savez déjà qu’ils ne vont pas croiser Nemo. Juste un truc plus gros, plus effrayant, plus « grouuuarrr ».