LITTERATURE Jean-Luc Coatalem, Jean-Paul Dubois et Olivier Rolin sont les trois autres heureux élus, mais il ne peut en rester qu'un, désigné le 4 novembre prochain

Amélie Nothomb publie son 28ème roman «Soif» où elle donne la parole à Jésus... — Albin Michel

En tête des meilleures ventes de livres depuis plusieurs semaines avec son roman Soif, Amélie Nothomb, est maintenant en lice pour le prix Goncourt 2019. La romancière belge a été retenue dimanche à Cabourg parmi les quatre finalistes du plus prestigieux des prix littéraires du monde, qui sera décerné le 4 novembre à Paris. L’autrice aux chapeaux légendaires a déjà figuré dans deux sélections du Goncourt en 1999 pour Stupeur et tremblements, et en 2007 pour Ni d’Ève ni d’Adam sans jamais l’obtenir.

Une femme, trois hommes

Le dernier grand prix remporté par Amélie Nothomb remonte à 1999 quand elle avait été lauréate du Grand prix du roman de l’Académie française pour Stupeur et tremblements. L’écrivaine devra se confronter avec Jean-Luc Coatalem pour La part du fils (Editions Stock), Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (L’Olivier) et Olivier Rolin pour Extérieur monde (Gallimard).

Dans son 28e roman, Soif (Albin Michel), Amélie Nothomb se met dans la peau de Jésus juste avant sa crucifixion. Jean-Luc Coatalem, lui, part à la recherche de son grand-père disparu durant la Seconde guerre mondiale dans La part du fils, et Jean-Paul Dubois raconte avec beaucoup d’empathie l’histoire de deux détenus que tout oppose dans Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon.

« Un jury plein de contradictions »

Dernier livre finaliste, Extérieur monde d’Olivier Rolin est plus un récit qu’un roman. « C’est le roman de sa vie », commente Pierre Assouline, un des membres du jury. L’an dernier, le jury du Goncourt avait refusé de sélectionner Le lambeau de Philippe Lançon au prétexte que ce n’était pas un roman. « Je préside un jury plein de contradictions », s’amuse Bernard Pivot.

Les auteurs non retenus dans la sélection finale sont toujours en lice pour le Goncourt des lycéens. Les jeunes jurés choisissent en effet leur lauréat parmi les auteurs retenus par les académiciens Goncourt (à l’exception de Léonora Miano qui a déjà obtenu cette récompense en 2006) lors de leur première sélection. Le lauréat du Goncourt des lycéens sera connu le jeudi 14 novembre. L’an dernier, le prix Goncourt avait été décerné à Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux (Actes Sud), et le Goncourt des lycéens à David Diop pour Frère d’âme (Seuil).