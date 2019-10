Coeur de pirate dans le studio de 20 Minutes, le 15 octobre 2019. — Emilie Petit/20 Minutes

Elle veut « ton corps, baby, ta soul, baby ». Coeur de pirate était de passage chez 20 Minutes, à l’occasion de la sortie de sa reprise de Femme like U, morceau visiblement intemporel interprété par K-maro au début des années 2000, disponible sur l’album collaboratif Back dans les bacs, sorti le 18 octobre.

Zombies, bébé et Pokémon

Confortablement installée dans le canapé rouge vif du studio, elle nous a fait part de son plan pour fuir en cas d'apocalypse zombie – « je sais conduire donc si je veux voler une voiture, c’est possible » –, et de sa désillusion au moment d’accoucher – « en fait, ça ne se passe pas comme dans les films ».

Enfin, Cœur de pirate n’a pas honte de le dire : sa véritable spécialité c’est… Les Pokémon : « Charmender, Charmeleon et Charmizard (Salamèche, Reptincel, Dracaufeu)… Je peux vous en citer plein ! J’y joue depuis que j’ai l’âge de 8 ans. Avec ma première paye de Cœur de pirate, je me suis acheté une Nintendo DS. » Incollable, on vous dit.