Détail de la pochette de l'album de Renaud «Les mômes et les enfants d'abord». — Zep

Il faudra encore patienter un mois. Via son compte Twitter, lundi, Renaud avait donné rendez-vous à son public « en fin de semaine ». Une annonce qui laissait pense que le chanteur allait peut-être sortir son nouvel album, intitulé Les mômes et les enfants d’abord, ou un premier extrait de celui-ci. Or, ce jeudi soir, ce n’est pas une chanson inédite qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux mais la date de sortie et la pochette de l’opus tant attendu.

Les mômes et les enfants d’abord sera commercialisé et disponible sur les plateformes de streaming le 29 novembre. Composé de douze morceaux écrits par le chanteur, le disque abordera « le thème de l’enfance, cher à Renaud, [et] parlera aussi aux grands », avance le tweet posté jeudi.

'Les mômes et les enfants d'abord', le nouvel album de Renaud sortira le 29 novembre !

Un album sur le thème de l’enfance, cher à Renaud, qui parlera aussi aux grands 😉

12 chansons inédites écrites par Renaud et illustrées par Zep pic.twitter.com/uVdTNcnXHD — renaud (@renaudofficiel) October 24, 2019

Radeau-pirate

Le livret de l’album ainsi que la pochette ont été illustrés par Zep. Sur le visuel mis en ligne, on reconnaît d’emblée le trait du dessinateur. Le « papa » de Titeuf a croqué le chanteur sur un radeau-pirate, en santiags, foulard rouge autour du cou et le pied sur un caisson « Le Mistral Gagnant ». Renaud est entouré d’enfants affairés à diverses activités.

Interviewé par Le Parisien en juillet, Renaud prédisait que son nouveau disque allait « en faire râler plus d’un (…) parce qu’il y a plein de gros mots. » On saura fin novembre s’il a effectivement ouvert la cage aux noms d’oiseaux.