AU BEAU FIXE « La Fille de Vercingétorix », le 38e album des aventures d’Astérix et Obélix, est sorti ce jeudi 24 octobre. Comme on a le goût du risque, on est allé interroger un libraire

L'un des présentoirs installé dans la librairie « Bulles de salon » à Paris 15, pour la sortie du nouvel album d'Astérix. — I. Zerbib/20 Minutes

« Comme ça, je suis sûr de l’avoir ! ». C’est ce qu’a dit un client venu acheter le nouvel album d’Astérix, ce jeudi 24 octobre vers 11 heures, à l’heure d’ouverture de la librairie Bulles de Salon située dans le 15è arrondissement de Paris. Deux ans après Astérix et la Transitalique (2017), La Fille de Vercingétorix était attendu des lecteurs.

Alors, pour l’occasion, le libraire Stéphane Sokolowski, tee-shirt et casque ad hoc (ok, on parle BD, mais on ne parle pas du capitaine, là…) a préparé sa librairie aux petits oignons : présentoirs, vitrine, affiche, silhouettes cartonnées, etc. Une délicate édition de luxe à 199 euros se cache même dans sa réserve.

Découvrez dans la vidéo ci-dessous, le dispositif joliment mis en place, des preuves de l’engouement intact des lecteurs, pourquoi cet irréductible gaulois plaît toujours, et quelques chiffres histoire de faire un peu de mathématix :