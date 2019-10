Martinique, Guadeloupe... Il existe des dizaines de créoles — FRILE/SIPA

Guadeloupéen, martiniquais, sainte-lucien, louisiannais… Les langues créoles sont nombreuses et font encore aujourd’hui partie intégrante de la vie de nombreux Français. Des îles où il est langue officielle à la métropole, le « parler créole » et toutes les cultures qui y sont relatives, sont connues de beaucoup. Mais le sont-ils vraiment ? Savez-vous par exemple ce que signifie « Anba latè, pa ni plézi » ? Si vous ne le savez pas, figurez-vous que cela veut dire que « Sous terre, il n’y a pas de plaisir. » Par contre, si vous connaissiez ce proverbe issu du créole martiniquais, et que vous en avez d’autres à l’esprit, ça nous intéresse !

A l’occasion de la journée internationale des langues et des cultures créoles, le 28 octobre, nous voudrions que vous nous fassiez part de vos expressions et proverbes créoles préférés, en nous précisant leur origine et leur signification. Pour cela rien de plus simple : Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Vos réponses pourront servir à la rédaction d’un article et être utilisées sur nos réseaux sociaux. Merci et « Ovwa ! »