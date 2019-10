Carla dans le clip de sa chanson «Bim Bam Toi». — Capture d'écran YouTube Eurovision Junior

L’Eurovision Junior 2019 se tiendra le dimanche 24 novembre à Gliwice (Pologne).

Dix-neuf pays seront en lice, dont la France, représentée par Carla, 14 ans, et sa chanson Bim Bam Toi.

Depuis que le clip de Bim Bam Toi a été mis en ligne, le 11 octobre, les réactions sont majoritairement enthousiastes et peuvent laisser espérer un bon résultat.

Carla fera-t-elle aussi bien, voire mieux, qu’Angélina qui, l’an passé, a offert à la France la deuxième place de l’Eurovision Junior ? Réponse le 24 novembre, lors du dénouement de la compétition musicale réservée aux 9-14 ans qui se tiendra à Gliwice (Pologne). La chanteuse de 14 ans, révélée par The Voice Kids l’année dernière, défendra les chances tricolores avec Bim Bam Toi et tous les espoirs semblent permis.

Le clip, mis en ligne sur YouTube le 11 octobre, comptait ce mercredi matin près de 370.000 vues et avait glané 8.800 pouces vers le haut, comme autant de réactions positives, contre 1.000 pouces vers le bas.

Des chiffres que l’on peut comparer avec deux des grandes favorites de cette édition 2019 de l’Eurovision Junior. La vidéo de Superhero de la Polonaise Viki Gabor, publiée le 10 octobre, fait un carton avec 1.570.000 vues, 49.000 opinions positives et 1.900 négatives. Celle de l’Espagnole Melani Garcia, Marte, postée le 13 octobre, a depuis été visionnée 152.800 fois et suscité 7.700 pouces en l’air et seulement 341 pouces en bas. Si l’on s’en tient au nombre de vues, le clip de Carla est le deuxième le plus regardé sur l’ensemble des 19 chansons en lice cette année.

« Cette chanson me fait penser à Broadway »

« Je peux comprendre pourquoi beaucoup d’entre vous trouvent cette chanson efficace mais, selon moi, le refrain est ENNUYEUX ! », écrit un internaute sous la vidéo de Bim Bam Toi. Cependant, la majorité des commentaires sur YouTube sont enthousiastes au sujet de la chanteuse française. Beaucoup lui prédisent une place dans le Top 5, voire dans le Top 3. « La France est l’un de ces pays qui envoie de meilleures chansons à l’Eurovision qu’à l’Eurovision Junior », estime l’un d’eux. « Cette chanson me fait penser à Broadway », s’enthousiasme un autre en référence au quartier des comédies musicales à New York. « La France a choisi un morceau plutôt travaillé et cohérent avec l’esprit de l’Eurovision Junior. Est-ce que la France pourrait gagner ? », se demande un troisième.

Carla « peut gagner » estime Maxxy Rainbow, une drag-queen britannique qui réagit et analyse chaque prestation de l’Eurovision et de l’Eurovision Junior sur sa chaîne YouTube. « Si elle peut amener sur scène la personnalité dont elle fait montre dans le clip, sa prestation sera effervescente », imagine-t-elle en espérant que la scénographie proposée le jour J sera à la hauteur.

« Il n’y a pas d’autre chanson du style de Bim Bam Toi à l’Eurovision Junior cette année, affirme Gos, vlogueur chypriote de la chaîne Eurovision Buddies. C’est si rythmé, si "adolescent", si pop ! », s’enthousiasme le jeune homme qui a apprécié le côté « comics » du clip et des onomatopées, mais redoute une mise en scène trop colorée, qui tomberait dans le kitsch, lors de la finale en direct. Sa comparse, Yiota, pense que « cela va être une performance très fraîche à regarder en live » et s’attend à ce que Carla obtienne un « bon résultat » car sa chanson a, selon elle, le potentiel de plaire aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

« La France prend le concours au sérieux »

« C’est une chanson qui rend heureux », avance Vins, vlogueur néerlandais dans une vidéo postée sur sa chaîne. Le jeune homme avance que « la France prend le concours au sérieux » et prédit « un autre Top 5 » tricolore dans l’édition Junior. Même engouement pour Quinto, lui aussi Néerlandais, qui ne « [s’] attendait pas ça ce que la France envoie une chanson comme ça ». Il dit apprécier « l’énergie et l’attitude » de Carla.

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours (et se rappeler que l’on ne parle que d’un concours de chansons pensé avant tout pour être divertissant et fédérateur) mais ces réactions ont de quoi inviter à l’optimisme quant aux chances de Carla de faire un bon classement.

Rappelons que, contrairement à la version adulte, le public pourra voter, via Internet, pour son propre pays. Ses suffrages s’ajouteront à ceux des jurys professionnels. Dix-neuf pays seront en lice, parmi lesquels le Kazakhstan et le Pays de Galles – qui ne participent pas à l’Eurovision « adulte », lors de cet Eurovision Junior 2019. L’événement sera retransmis en direct sur France 2​ et commenté par Stéphane Bern et Sandy Heribert.

L’an passé, la Pologne avait remporté le concours à Minsk (Biélorussie) avec la chanson Anyone I Want To Be. La chanteuse Roksana Węgiel s’était imposée devant la Française Angélina avec douze points d’avance.