«NEVERMIND» La vente « Icons & Idols : Rock’N’Roll » qui se tiendra à New-York et sur Internet vendredi et samedi proposera des reliques de la scène rock et pop

Ce gilet est celui qu'a porté Kurt Cobain lors du concert Unplugged de Nirvana enregistré en 1993. — Johannes EISELE / AFP

C’est sans doute le vêtement troué le plus cher du monde. Le légendaire gilet en laine vert olive porté par Kurt Cobain lorsque le groupe Nirvana a enregistré son concert Unplugged en 1993 fait son retour aux enchères cette semaine.

Mis à prix 50.000 dollars (environ 45.000 euros), trou de cigarette compris, cette pièce mythique du vestiaire grunge devrait s’arracher entre 200.000 et 300.000 dollars soit entre 180.000 et 270.000 euros, d’après les estimations de la maison de vente Julien's Auctions.

« Kurt a créé le look grunge, il n’a jamais porté des vêtements de scène », avance Darren Julien, PDG de Julien’s Auctions.

Un gilet acheté 137.500 dollars en 2015

C’est la seconde fois que le gilet informe est mis en vente : il avait été acheté 137.500 dollars (123.000 euros) en novembre 2015.

Signe que le rock a pris de l’âge, ses reliques sont de plus en plus recherchées par les investisseurs, qui devraient se ruer sur les 700 objets proposés par « Icons & Idols : Rock’N’Roll », la vente organisée à New York et sur Internet vendredi et samedi.

Parmi les autres reliques proposées à la vente cette semaine figurent une veste de velours noir portée par Michael Jackson pour le 65e anniversaire d’Elizabeth Taylor, des guitares ayant appartenu à Elvis Presley, Paul McCartney et Madonna, ainsi que des paroles de chanson manuscrites, comme Mr. Tambourine Man de Bob Dylan.