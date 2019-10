Jared Leto dans le rôle du Joker, dans «Suicide Squad» — LILO/SIPA

Lion d’or à la Mostra de Venise, le film Joker de Todd Phillips, qui explore les origines de l’emblématique figure du Joker, pulvérise le box-office. De quoi faire enrager Jared Leto, l’interprète du même personnage dans Suicide Squad. Selon The Hollywood Reporter samedi, le comédien aurait essayé de faire annuler le film de Todd Phillips qui met en scène Joaquin Phoenix.

Non seulement, il se serait plaint auprès de ses agents – également agents de Todd Phillips – mais il aurait également demandé à son directeur musical Irving Azoff, d’appeler le dirigeant de la maison mère Warner Bros. pour arrêter le projet. Selon THR, les studios auraient fait des promesses à Jared Leto de manière à lui faire avaler la version avec Joaquin Phoenix. Ils pensaient qu’il s’agirait d’un petit film et certains espéraient même que le faible budget découragerait Todd Phillips de faire son film. Clairement pas.

Jared Leto et le Joker, c’est fini

Alors que Jared Leto avait énormément travaillé sa version de l’ennemi juré de Batman, il semblerait que ni les studios, ni le réalisateur David Ayer n’aient été satisfaits de son interprétation. Dans la version finale de Suicide Squad, le Joker n’apparaît qu’une dizaine de minutes à l’écran, de nombreuses scènes ayant été coupées au montage.

« À sa décharge, indique une source du journal, ce n’était pas vraiment "son" film, mais sa méthode pour s'"inventer" et se faire une place s’est retournée contre lui ». Jared Leto et le Joker, ce serait définitivement terminé. Il ne reprendra pas le rôle pour le prochain film DC, Birds of Prey, ni dans Suicide Squad 2 de James Gunn.