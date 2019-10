David Cronenberg travaille sur une mini-série pour Netflix

David Cronenberg au festival de Venise le 5 septembre 2019 — Ottavia Da Re/SIPA

David Cronenberg écrit une série inspirée de son propre roman. Selon le site World of Reel qui a rapporté le 11 octobre dernier ses propos au Festival du Film Nouveau, le réalisateur de La Mouche et History of Violence prépare une mini-série tirée de son livre Consumed.

Le thriller suit Naomi Seberg et Nathan Math, un couple de photojournalistes qui arpente le monde, chacun de son côté, à la recherche d’histoires spectaculaires, de personnalités atypiques.

Corps, technologie et maladie

Consumés est paru dans la collection Blanche de Gallimard en 2016. Si David Cronenberg a mis sa carrière cinématographie sur pause après Maps to the Stars en 2014, il n’a pas abandonné ses thèmes de prédilection avec ce roman. Corps, technologie, maladie et mort sont bien au rendez-vous. Il travaillerait sur cette série depuis plus d’un an.