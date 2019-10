Anne Hathaway et Gary Carr dans «Modern Love» sur Amazon Prime Video — Amazon Studios

Qui dit dimanche pluvieux, dit journée de replays. Nous, on dit ça en tout cas et pour vous accompagner, on vous a préparé un programme sur mesure. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 21 octobre au 2 novembre

« Modern Love » rêve d’amour sur Amazon

C’est le programme idéal d’un dimanche post-cuite. Modern Love, sur Amazon Prime Video depuis le 18 octobre, s’est payé un casting quatre étoiles ( Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Andrew Scott, Olivia Cooke) pour s’immiscer dans le quotidien romantique des New-Yorkais. Inspiré de la chronique populaire du New York Times, Modern Love, la série offre huit épisodes – aux intrigues indépendantes les uns des autres – très premier degré qui rappellent tantôt Love Actually avec sa galerie de personnages en mal d’amour​, tantôt La La Land (la scène de danse sur un parking avec Anne Hathaway) ou Woody Allen. Amateurs de bons sentiments et de mélo, vous pouvez y aller les yeux fermés.

« Bonne nuit Blanche » pour se poiler avec Blanche Gardin

Ça se passe sur MyCanal jusqu’au 31 décembre. Le dernier spectacle de Blanche Gardin, Bonne nuit Blanche, est disponible en replay et ça vaut le détour. Les amateurs retrouveront l’humour grinçant de l’une des humoristes les plus populaires de sa génération. Un petit bémol, cela dit, sur la partie qui concerne #metoo. La jeune femme peine à trouver le ton juste sur cette séquence de l’actualité 2017. Elle se prend les pieds dans le tapis en tentant de justifier son actuel compagnon, Louis C.K., ayant lui-même été dénoncé pour certains de ses agissements.

« Intérieur Queer », le monde des cultures LGBTQI + sans tabou

​Deux épisodes sont pour l’instant disponibles sur France Inter : « C’est quoi le queer ? » et « Cause LGBTQI + : Comment on milite ? ». Le podcast Intérieur Queer plonge pendant près d’une heure dans le monde des cultures et des identités LGBTQI +. A travers l’expérience de trois amis - Camille Mati, Hugo Combe et Gabriel Debray- qui vivent le queer de l’intérieur, l’émission donne la parole aux personnes concernées dans une ambiance décontractée et sans tabou. Intimiste, instructif et émouvant à la fois.

La saison 2 de « Plan Cœur » pour s’endormir

On ne va pas se mentir, on est loin de la série du siècle, ni même du mois. Mais la saison 2 de Plan Cœur, sur Netflix, vous redonnera le moral en ce dimanche pluvieux et déprimant. Oui, le comique de situation vire au lourd. Oui, les personnages de Charlotte (Sabrina Ouazani) et Emilie (Joséphine Drai) s’avèrent fatigants à la longue et, oui, les ressorts romantiques sont éculés. Mais la série a le mérite de nous décrocher un sourire de temps à autre et, surtout, la magie entre Elsa (Zita Hanrot) et Jules (Marc Ruchmann) opère. Finalement, c’est ce qu’on demande à une rom-com, non ? A vous de voir.