Manon a interprété Quand on a que l’amour de Jacques Brel vendredi soir dans The Voice Kidssur TF1. Si la jeune Marseillaise a terminé sa prestation en larmes, elle n’était pas la seule. Son coach, Patrick Fiori, n’a pas non plus caché son émotion. Il a même remercié ses parents d’avoir « fait une fille aussi bien élevée et aussi ravissante ». On la retrouvera donc en finale de l’émission.

Manon revient de loin, elle n’a pas eu une scolarité facile. « Être applaudie dans The Voice Kids est ma meilleure vengeance contre le harcèlement scolaire. Ceux qui m’ont fait du mal doivent être verts de jalousie ! », a expliqué dans une interview à Télé Star l’adolescente qui a été victime de persécutions pendant quatre ans. Avec sa prestation, elle tient sa revanche. Et le public tient sa gagnante.

