Après Superman et Batman, Wonder Woman va aussi être célébrée avec un numéro anniversaire. Wonder Woman numéro 750, dont la sortie est prévue le 22 janvier 2020, contiendra 96 pages d’aventures de l’Amazone.

Celebrate the past, present and future of the Champion of the Amazons in WONDER WOMAN #750! Learn more about the milestone issue, out January 22, 2020: https://t.co/Jj08ev14mo pic.twitter.com/itmzs0oWQF — Wonder Woman (@DCWonderWoman) October 18, 2019

Les histoires présentées dans ce numéro seront écrites et dessinés par différents artistes, qui pour beaucoup ont déjà travaillé sur ce personnage iconique. Le scénariste récurrent Steve Orlando est prévu au sommaire, tout comme les auteurs Greg Rucka, Gail Simone, Vita Ayala, Marguerite Bennett, Jeff Loveness, Kami Garcia ou Mariko Tamaki. Shannon et Dean Hale, l’équipe aux manettes d’un roman graphique à paraître, Diana : Princess of the Amazons, participera également à ce numéro.

Une couverture pour chaque décennie

Côté dessin, on retrouvera Nicola Scott, Colleen Doran, Jesus Marino, Elena Casagrande ou Gabriel Picolo. L’artiste Joelle Jones, qui travaille actuellement sur Catwoman, dessinera la couverture principale.

Wonder Woman commission for NYCC pic.twitter.com/pi8I3y6A7L — Joëlle Jones (@Joelle_Jones) October 3, 2019

Huit couvertures alternatives seront réalisées par les artistes Joshua Middleton, Jenny Frison, J. Scott Campbell, Olivier Coipel, George Perez, Brian Bolland, Adam Hughes, et le duo Jim Lee et Scott Williams. Chacune des couvertures correspondra à une décennie de la vie éditoriale de Wonder Woman.

A la différence de ses deux collègues superhéros, Wonder Woman ne fêtera pas encore ses 80 ans avec ce numéro spécial. Le personnage créé par William Moulton Marston est apparu pour la première fois en décembre 1941, dans All Star Comics numéro 8.